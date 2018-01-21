В Барнауле в домах перебои с подачей газа из-за мороза

Жительница Барнаула пожаловалась в редакцию altapress.ru на отсутствие подачи газа и горячей воды в многоквартирном доме на ул. Кулагина, 4. По ее словам, в службе 04 жильцам сообщают о проблемах из-за морозов. В аварийной службе компании "Алтайкрайгазсервис" altapress.ru отказались комментировать ситуацию.
По словам жительницы Барнаула, утром газ еще поступал. Но затем подача прекратилась. В диспетчерской жильцам сказали, что заявки идут не только от их дома. Им посоветовали перекрыть в квартире газ и ждать завершения работ аварийной службы.
Жители уже начали доставать электроплитки. Они предполагают, что причина - это морозная погода, установившаяся на улице. По их данным, газа нет и в доме на пр. Калинина, 22.
В региональном управлении МЧС altapress.ru сообщили, что никаких сообщений к ним по данному вопросу не поступало.
Добавим, что в ноябре, когда пришли первые морозы, в Барнауле и Заринске уже отключали газ. Топливо не поставлялось в 40 многоэтажек краевой столицы и 10 жилых домов Заринска, сообщали "Наши новости". Тогда представитель "Барнаулмежрайгаза" пояснял: из-за сильных морозов в газовых резервуарах, которые находятся во дворах домов и куда закачивают газ, образовался неиспаряемый конденсат. Из-за этого при подаче голубого топлива в дома может произойти взрыв. Чтобы не допустить ЧП, газовики должны устранить конденсат.
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