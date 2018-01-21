В Барнауле в домах перебои с подачей газа из-за мороза

По словам жительницы Барнаула, утром газ еще поступал. Но затем подача прекратилась. В диспетчерской жильцам сказали, что заявки идут не только от их дома. Им посоветовали перекрыть в квартире газ и ждать завершения работ аварийной службы.

Жители уже начали доставать электроплитки. Они предполагают, что причина - это морозная погода, установившаяся на улице. По их данным, газа нет и в доме на пр. Калинина, 22.

В региональном управлении МЧС altapress.ru сообщили, что никаких сообщений к ним по данному вопросу не поступало.

Добавим, что в ноябре, когда пришли первые морозы, в Барнауле и Заринске уже отключали газ. Топливо не поставлялось в 40 многоэтажек краевой столицы и 10 жилых домов Заринска, сообщали "Наши новости". Тогда представитель "Барнаулмежрайгаза" пояснял: из-за сильных морозов в газовых резервуарах, которые находятся во дворах домов и куда закачивают газ, образовался неиспаряемый конденсат. Из-за этого при подаче голубого топлива в дома может произойти взрыв. Чтобы не допустить ЧП, газовики должны устранить конденсат.