Барнаульцы жалуются на активизировавшихся "газовых мошенников"

13 ноября компания "Барнаулгоргаз", которая занимается установкой и обслуживанием бытовых газовых котлов, опубликовала на своем сайте объявление:

Не утихает активность мошенников. По абонентам стали ходить люди, которые представляются сотрудниками "Барнаулгоргаза" и предлагают "по скидке" купить сигнализаторы загазованности за 5 тысяч рублей. Хотим вас предупредить и проинформировать — это обман. "Барнаулгоргаз" торгует оборудованием только в своих филиалах. Вы можете приобрести сигнализатор загазованности у нас в магазинах по цене 2,5 тысяч рублей.

Жертвой липовых сотрудников "Барнаулгоргаза" чуть не стала пенсионерка из Павловского района Нина Циммерманн. Женщина рассказала altapress.ru, что к ней приходили двое мужчин в форме сотрудников газовой службы, показали какие-то удостоверения, которые она даже не разглядела, и предложили поставить "сигнализацию на газ". За прибор и установку попросили 10 тысяч рублей. Пенсионерка сразу же отказалась. Тогда ей сообщили, что для пенсионеров действует "льготная цена" в 5 тысяч рублей. Но женщина стояла на своем: денег нет. "Газовики" ушли ни с чем.

А вот соседка Нины Циммерманн поставила этот сигнализатор. Если он правильно установлен, все будет в порядке: вещь все-таки нужная, особенно для пожилых людей. Только "льготная" цена оказалась в два раза выше реальной.

А барнаульцев и бийчан обеспокоили появляющиеся с 2017 года объявления в подъездах о проверках газового оборудования и извещения о том, что в доме был мастер газовой службы. Людей смущают "записочки", в которой нет ни названия организации, ни фамилии инженера. На сайте отзывов Flamp.ru пишут, что сотрудники этой компании "рассказывают ужасы" о взрывах газа и ставят под сомнение качество работы обслуживающих организаций, которые проверяют оборудование только раз в год, а то и реже.

Автор этих извещений — компания "ПромГазМонтаж" из Новосибирска. Сотрудники фирмы бесплатно проводят осмотр газового оборудования и имеют допуск к его ремонту и установке приборов учета.

Евгений Полевщиков,

руководитель барнаульского представительства "ПромГазМонтаж":

— Мы работаем в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Горно-Алтайске. Планируем стать обслуживающей организацией, а пока занимаемся ремонтом оборудования, заменой гибких рукавов (шлангов), подключением газовых плит и установкой приборов учета. В основном ставим счетчики, в месяц примерно по 150-200 штук. Опломбировывать их мы не имеем права, этим занимается только "Алтайкрайгазсервис" (если это сжиженный газ) и "Газпром межрегионгаз Новосибирск" (если газ природный).

Компания "ПромГазМонтаж" работает на барнаульском рынке с января 2017 года. Евгений Полевщиков утверждает, что у них есть все допуски и свидетельства, позволяющие заниматься такой деятельностью.

Евгений Полевщиков,

руководитель барнаульского представительства "ПромГазМонтаж":

— Мы никого не заставляем ремонтировать газовое оборудование — просто осматриваем оборудование и честно говорим, что нужно заменить. Люди могут сделать это у нас, а могут достучаться до своей обслуживающей организации, но она тоже сделает это платно. Да, у нас бывает подороже, но, например, счетчики мы ставим более качественные, производства компании Элехант. Их можно устанавливать над плитой в отличие от других, что позволяет избавиться от сварочных работ на кухне. Если что-то установлено неправильно и грозит штрафом, мы тоже говорим. И работаем быстро, с учетом пожеланий клиента.

Акт приема-передачи компании "Газ-Регион".

Евгений признал, что отсутствие информации о компании на извещениях — упущение с их стороны, и пообещал заняться этим вопросом.

Как выяснилось, "ПромГазМонтаж" не продает людям сигнализаторы загазованности. Этим занимается другая компания — "Газ-Регион" из Татарстана. Интересно, что на актах установки приборов указан один адрес фирмы, а сайт ФНС выдает другой — но оба в Казани. Сигнализаторы они устанавливают качественные, но нередко с нарушениями, из-за чего прибор просто не срабатывает в нужный момент.

Жалоб на эту компанию много, причем от жителей разных регионов, а вот сведений о проверках ее деятельности со стороны прокуратуры нет.

Жителям края можно посоветовать только одно: перепроверять информацию. Если к вам пришли "газовщики", убедитесь, что они из вашей обслуживающей организации. Ее название, адрес и телефон можно найти в паспорте на газовое оборудование. Если к вам пришли люди из другой компании, десять раз подумайте, прежде чем впускать их в дом.