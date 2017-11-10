Владелец взорвавшегося в Бийске магазина требует от минфина края и газовиков 38 млн рублей

Трагедия в Бийске произошла утром 23 февраля 2014 года на ул. Яминская, 44 е (поселок Пригородный).

Как потом показали экспертизы, при монтаже газопровода в 2012 году были допущены нарушения, повысилась хрупкость сварных соединений — они разрушились. Газ, который шел по газопроводу, вышел через трещину и по грунту проник в подвал магазина. После этого он взорвался — либо из-за искрения при включении электричества, либо от разряда статического электричества в подвале. Погибли четверо сотрудников магазина.

А здание магазина было полностью уничтожено.

Роман Михайлов, владелец магазина, подал заявление в арбитражный суд еще в январе 2017 года. Он потребовал возместить ущерб, причиненный источником повышенной опасности. Но заседание многократно откладывалось.

Изначально ущерб, который он намеревался взыскать с ответчиков (сегодня это министерство финансов Алтайского края и "Газпром газораспределение Барнаул"), составлял 50 тыс. рублей. В ноябре он наконец определился с суммой и теперь требует возместить 38 млн рублей.

Со своей стороны газовики предъявили встречный иск и требуют признать недействительным договор купли-продажи, по которому нежилое помещение на ул. Яминская, 44е приобрел Роман Михайлов.

Предприниматель подачу искового заявления комментировать altapress.ru отказался. Ближайшее заседание арбитражного суда назначено на 30 ноября.

Справка

Осенью 2015 года был вынесен приговор по делу. Виновными признали прораба и электрогазосварщика, которые занимались монтажом газопровода еще в начале 2013 года, и инженера-дефектоскописта, который должен был проконтролировать качество работ. Все они получили немалые реальные сроки. Но дефектоскописта вскоре амнистировали.

А в конце 2016 года родственники погибших взыскали с компании "Газпром газораспределение Барнаул" моральный вред, причиненный их гибелью. Суд не сразу определил, кто же должен выплатить деньги. Ведь сам газопровод являлся собственностью Алтайского края (в лице Главстроя), а в компании "Газпром газораспределение Барнаул" утверждали, что не занимались обслуживанием данного участка..

В конце концов суд пришел к выводу, что деньги должны выплатить газовики — по 1 млн рублей.