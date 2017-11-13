Разбор. Почему в Алтайском крае происходят взрывы газа и как этого избежать

В Алтайском крае участились случаи взрывов бытового газа. Практически все из них связаны с использованием баллонов. Почему происходят взрывы, как этого избежать, что обязаны делать газовщики и как распознать неисправность в газовом оборудовании — читайте в разборе altapress.ru.
Подсчитать случаи хлопков газа без пострадавших невозможно. Правоохранительные органы располагают информацией только о тех ситуациях, когда взрыв газовоздушной смеси привел к травмам или жертвам.
СУ СКР по Алтайскому краю расследует три уголовных дела по фактам гибели и травмирования людей в результате хлопка газа в жилых помещениях: в Каменском районе, Рубцовске и селе Алтайском. Еще по одному случаю — в селе Бурла — приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
В трех случаях хлопок произошел в результате утечки сжиженного газа из бытовых баллонов. Источник газа, который привел к ЧП в селе Алтайское, еще не установлен, ведется следствие.
В подавляющем числе несчастных случаев, связанных с эксплуатацией газа, виновата людская беспечность, а не газовая служба. Попытки самостоятельно починить газовое оборудование, особенно в состоянии алкогольного опьянения, вмешательства в устройство газового редуктора, забывчивость — основные причины взрывов.
Газовый редуктор иногда не идеально подходит к баллону. Некоторые абоненты прибегают к различным ухищрениям: например, подкладывают туда спички и другие мелкие предметы, чтобы шла подача газа. Не надо быть профессиональным газовщиком, чтобы понять, что это смертельно опасно.
Многие пренебрегают другим не менее важным правилом: не подключать и не отключать газовые баллоны в то время, пока топится печь. Это тоже грозит взрывом.
Многие потребители, опрошенные altapress.ru, жалуются на изношенность баллонов. Люди боятся, что из-за этого они могут рано или поздно "взлететь на воздух".
Олег Боронин,
глава Сибирского сельсовета:
На одном из совещаний в подведомственной администрации я выяснил, что поставщики газа нередко доставляют людям неисправные баллоны, а проверка технического состояния газового оборудования в частных домах пущена на самотек. В отдаленных селах вообще ничего не проверяют, а потребители и не заботятся об этом. Раньше в каждом населенном пункте был обученный специалист, который не только проверял оборудование, но и устанавливал баллоны в домовладениях. А сейчас что? Необходимо, чтобы эту проблему поставили на контроль в региональном правительстве.
Аltapress.ru обратился за комментарием в "Алтайкрайгазсервис". Главный инженер центральной дирекции компании Сергей Владимирцев заявил, что проблема изношенности баллонов действительно есть, и организация старается закупать новые по мере возможностей. Все баллоны регулярно проходят проверку. Техническое освидетельствование баллонов проводят раз в пять лет. По мере необходимости их ремонтируют и красят.
Ежегодно сотрудники организации, с которой у абонента заключен договор на техобслуживание и ремонт, обязаны проводить осмотр оборудования: баллонов, плит, шлангов и так далее. В случае выявления неисправностей или истечения срока эксплуатации той или иной детали мастер выдает предписание на замену или ремонт.
Сотрудники газовой службы сами ремонтируют оборудование и заменяют его за фиксированную плату. Мастер может сам привезти нужное оборудование, а при отсутствии такой возможности даст подробные рекомендации по покупке.
В паспортах на газовое оборудование, которые выдаются каждому абоненту, помимо подробного инструктажа по пользованию газом фиксируются все посещения специалистов с датой и подписью. Абонент может отследить таким образом, когда у него были с проверкой в последний раз, и позвонить с просьбой прийти, если по какой-то причине это не сделали в срок. Но такое бывает крайне редко, обычно графики посещений расписывают на год вперед, рассказал altapress.ru главный инженер центральной дирекции "Алтайкрайгазсервиса" Сергей Владимирцев.
Самым очевидным признаком неисправности оборудования является утечка газа: появляется запах, звук спускания. В этом случае нужно немедленно вызвать аварийную службу по телефону 04, открыть окна для проветривания, не зажигать огонь, не включать электричество. Еще один признак — отсутствие подачи газа к конфоркам.
- Если газовый редуктор не подходит к баллону, нужно менять баллон. Подкладывать туда спички и другие мелкие предметы категорически нельзя!
- Если пламя отрывается от горелки, значит, газа поступает слишком мало. Пользоваться такой горелкой нельзя.
- Нельзя использовать баллоны, в которых истек срок проверки, отсутствует клеймо, поврежден корпус, неисправен вентиль, отсутствует надлежащая окраска или надпись.
- Баллон не должен нагреваться солнечными лучами или другими источниками тепла.
- Перед использованием баллона нужно обязательно проверить его на герметичность: намылить запорное устройство или вентиль мылом или моющим средством. Если газ выходит, появятся пузыри.
С более подробными правилами по пользованию сжиженным газом можно ознакомиться в паспорте на газовое оборудование или на сайте компании "Алтайкрайгазсервис".
Только у организации, указанной в паспорте на газовое оборудование. Нельзя приобретать баллоны у неустановленных лиц или предпринимателей, не имеющих на это лицензии и разрешительных документов. Несоблюдение правил наполнения баллонов, отсутствие диагностики их технического состояния могут привести к тому, что в дом попадет технически неисправный, либо переполненный баллон. В холодное время года такие баллоны становятся особенно опасны.
Право пользоваться сжиженным газом человек получает только после заключения договора с ресурсоснабжающей организацией и прохождения инструктажа. В Алтайском крае такая организация одна — "Алтайкрайгазсервис". Она же отвечает за ремонт и техническое обслуживание. Пускать в дом и позволять осматривать и ремонтировать газовое оборудования можно только сотрудников данной компании или ее филиалов.
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