Разбор. Почему в Алтайском крае происходят взрывы газа и как этого избежать

1 Сколько случаев взрыва газа в Алтайском крае произошло в 2017 году?

Подсчитать случаи хлопков газа без пострадавших невозможно. Правоохранительные органы располагают информацией только о тех ситуациях, когда взрыв газовоздушной смеси привел к травмам или жертвам.

СУ СКР по Алтайскому краю расследует три уголовных дела по фактам гибели и травмирования людей в результате хлопка газа в жилых помещениях: в Каменском районе, Рубцовске и селе Алтайском. Еще по одному случаю — в селе Бурла — приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В трех случаях хлопок произошел в результате утечки сжиженного газа из бытовых баллонов. Источник газа, который привел к ЧП в селе Алтайское, еще не установлен, ведется следствие.