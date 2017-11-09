Губернатор Карлин поручил проверить безопасность газоснабжения после взрывов в домах

Александр Карлин поручил минстройтрансу Алтайского края проверить безопасность газоснабжения жилых домов и социальных учреждений, сообщает официальный сайт края. Напомним, чуть больше чем за неделю в регионе произошло два взрыва газа в частных домах.
Минстройтранс Алтайского края проведет комплекс профилактических мероприятий.
Кроме того, совместно с главным управлением МЧС России по Алтайскому краю ведомству поручили регулярно напоминать о необходимости диагностики газового оборудования.
Сейчас Минстройтранс региона проводит проверки в отношении управляющих организаций, товариществ собственников жилья, не заключивших договоры о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования. Также людям разъясняют правила безопасной эксплуатации техизделий.
Хронология взрывов
28 октября из-за хлопка газа в Рубцовске обрушился дом. Жертвами случившегося стали 60-летний хозяин дома и его 49-летняя сожительница. Девять жильцов трех соседних квартир эвакуировали. Пострадавшие получат материальную помощь. СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".
5 ноября в селе Алтайское в частном доме взорвался бытовой газ. После взрыва дом обрушился. В результате пострадала семья из 4-х человек: мужчина, женщина и двое их совершеннолетних детей. Следствие установило, что в этот день сотрудники газовой службы выполняли работы по подключению жилого дома к центральному газовому отоплению. Один из пострадавших остается в состоянии крайней степени тяжести. Другой — с многочисленными ожогами также находится в палате реанимации. Двое остальных пострадавших — в общей палате под наблюдением врачей. СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело.
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