Газовики и МЧС проверяют оборудование в домах Барнаула из-за взрывов газа

В связи с участившимися случаями взрыва бытового газа в жилых домах сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю вместе с представителями "Газпром газораспределение Барнаул" проводят совместные рейды. В домах проверяют все оборудование, сообщает мэрия Барнаула.
Особое внимание уделяется объектам, использующим природный и сжиженный углеводородный газ. Рейдовики проверяют исправность газового оборудования, отсутствие утечек газа, своевременность проведения технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, бытовых газовых баллонов, состояния дымоходов.
Барнаульцам, эксплуатирующим бытовые газовые приборы в домах и квартирах, рассказывают о правилах безопасности пользования газом в быту.
Номера экстренных служб с мобильного:
- служба спасения (единый номер) - 112;
- пожарная охрана – 101;
- полиция – 102;
- скорая – 103;
- служба газа – 104.
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