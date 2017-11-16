Газовики и МЧС проверяют оборудование в домах Барнаула из-за взрывов газа

В связи с участившимися случаями взрыва бытового газа в жилых домах сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю вместе с представителями "Газпром газораспределение Барнаул" проводят совместные рейды. В домах проверяют все оборудование, сообщает мэрия Барнаула.

Газовая проверка. Фото: barnaul.org. Газовая проверка. Фото: barnaul.org. Газовый счетчик. Фото: barnaul.org. Газовая книжка. Фото: barnaul.org. Газовая проверка. Фото: barnaul.org. Особое внимание уделяется объектам, использующим природный и сжиженный углеводородный газ. Рейдовики проверяют исправность газового оборудования, отсутствие утечек газа, своевременность проведения технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, бытовых газовых баллонов, состояния дымоходов. Барнаульцам, эксплуатирующим бытовые газовые приборы в домах и квартирах, рассказывают о правилах безопасности пользования газом в быту. Номера экстренных служб с мобильного: служба спасения (единый номер) - 112;

пожарная охрана – 101;

полиция – 102;

скорая – 103;

служба газа – 104.