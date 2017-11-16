Газовики и МЧС проверяют оборудование в домах Барнаула из-за взрывов газа

Сегодня, 18:29.
Экономика

В связи с участившимися случаями взрыва бытового газа в жилых домах сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю вместе с представителями "Газпром газораспределение Барнаул" проводят совместные рейды. В домах проверяют все оборудование, сообщает мэрия Барнаула.

Газовая проверка. Фото: barnaul.org.
Газовая проверка. Фото: barnaul.org.
Газовый счетчик. Фото: barnaul.org.
Газовая книжка. Фото: barnaul.org.
Газовая проверка. Фото: barnaul.org.

Особое внимание уделяется объектам, использующим природный и сжиженный углеводородный газ. Рейдовики проверяют исправность газового оборудования, отсутствие утечек газа, своевременность проведения технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, бытовых газовых баллонов, состояния дымоходов.

Барнаульцам, эксплуатирующим бытовые газовые приборы в домах и квартирах, рассказывают о правилах безопасности пользования газом в быту.

Номера экстренных служб с мобильного:

  • служба спасения (единый номер) - 112;
  • пожарная охрана – 101;
  • полиция – 102;
  • скорая – 103;
  • служба газа – 104.
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