В Бийске из-за сильных морозов продолжаются перебои с газоснабжением

В понедельник, 22 января, без газа остались жители 20 домов. В большинстве многоэтажек проблему разрешили уже вечером

Утром 23 января газа не было в 11 многоэтажках. В течение дня служба "Горгаз" обслужила 60 заявок от населения, аварийных ситуаций не зарегистрировали.

Однако за ночь из-за сильных морозов ситуация вновь ухудшилась. Сегодня без газа остаются жители 10 многоквартирных домов. Сейчас в восстановительных работах участвуют восемь аварийных и пуско-наладочных бригад компании "Алтайкрайгазсервис". Дома оперативно подключают, жителей информируют.

Специалисты напоминают о правилах безопасности: при отключении газа нужно убедиться, что все газовые вентили перекрыты. Это позволит избежать ЧП, когда "голубое топливо" вновь начнет поступать в дом.