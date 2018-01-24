В Бийске из-за сильных морозов продолжаются перебои с газоснабжением

В Бийске 24 января без газа остаются 10 многоквартирных домов, сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на данные управления ГОЧС и ПБ администрации города.
В понедельник, 22 января, без газа остались жители 20 домов. В большинстве многоэтажек проблему разрешили уже вечером
Утром 23 января газа не было в 11 многоэтажках. В течение дня служба "Горгаз" обслужила 60 заявок от населения, аварийных ситуаций не зарегистрировали.
Однако за ночь из-за сильных морозов ситуация вновь ухудшилась. Сегодня без газа остаются жители 10 многоквартирных домов. Сейчас в восстановительных работах участвуют восемь аварийных и пуско-наладочных бригад компании "Алтайкрайгазсервис". Дома оперативно подключают, жителей информируют.
Специалисты напоминают о правилах безопасности: при отключении газа нужно убедиться, что все газовые вентили перекрыты. Это позволит избежать ЧП, когда "голубое топливо" вновь начнет поступать в дом.
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