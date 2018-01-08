Как малоимущей семье получить компенсацию на газ?

— Согласно постановлению администрации Алтайского края и решению Барнаульской городской думы малоимущие граждане и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, подключившие в 2008-2017 годах жилые дома к природному газу, имеют право на предоставление единовременной материальной помощи из средств краевого или местного бюджетов.

Предоставление материальной помощи осуществляется в размере фактически произведенных гражданами расходов на проведение природного газа в жилой дом, но в сумме не более 15-20 тысяч рублей для бюджетов разных уровней.

Для получения материальной помощи необходимо обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Право на материальную помощь также имеют граждане, которым присвоен статус "дети войны", подключившие жилые дома к природному газу в 2017 году.