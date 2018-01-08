Как малоимущей семье получить компенсацию на газ?

Евгения из Барнаула спрашивает: "Нам в частном секторе провели газ, все документы оформлены. В доме прописано пять человек, по уровню дохода мы подходим под категорию малоимущих. Имеем ли мы право на компенсацию и куда нам необходимо обратиться?"
В компании "Алтайкрайгазсервис" пояснили:
— Согласно постановлению администрации Алтайского края и решению Барнаульской городской думы малоимущие граждане и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, подключившие в 2008-2017 годах жилые дома к природному газу, имеют право на предоставление единовременной материальной помощи из средств краевого или местного бюджетов.
Предоставление материальной помощи осуществляется в размере фактически произведенных гражданами расходов на проведение природного газа в жилой дом, но в сумме не более 15-20 тысяч рублей для бюджетов разных уровней.
Для получения материальной помощи необходимо обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства.
Право на материальную помощь также имеют граждане, которым присвоен статус "дети войны", подключившие жилые дома к природному газу в 2017 году.
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