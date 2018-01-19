В Алтайском крае из-за отравления пятерых рабочих газами будут судить директора водоканала

Следователи завершили расследование уголовного дела против директора "Водоканала Славгорода". Его обвиняют в нарушении требований охраны труда. По вине мужчины пять человек отравились газами, один из низ них погиб, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Напомним, трагедия произошла 11 июля 2016 года. Тогда 65-летний мужчина, находясь на канализационно-насосной станции, расположенной в нескольких километрах от города, спустился в приемную яму машинного отделения, чтобы прочистить решетки от скопившегося мусора. При этом противогаз и страховочный ремень с веревкой он не использовал.
В результате воздействия вредных для здоровья газов мужчина потерял сознание. Увидев его отсутствие, в приемную яму для оказания помощи поочередно спустились четверо рабочих, однако при попытке вытащить коллегу сами потеряли сознание. Прибывшие на место происшествия сотрудники "скорой" и МЧС вытащили всех пострадавших, после чего их госпитализировали.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 65-летний рабочий скончался в отделении реанимации.
Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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