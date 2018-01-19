В Алтайском крае из-за отравления пятерых рабочих газами будут судить директора водоканала

Напомним, трагедия произошла 11 июля 2016 года. Тогда 65-летний мужчина, находясь на канализационно-насосной станции, расположенной в нескольких километрах от города, спустился в приемную яму машинного отделения, чтобы прочистить решетки от скопившегося мусора. При этом противогаз и страховочный ремень с веревкой он не использовал.

В результате воздействия вредных для здоровья газов мужчина потерял сознание. Увидев его отсутствие, в приемную яму для оказания помощи поочередно спустились четверо рабочих, однако при попытке вытащить коллегу сами потеряли сознание. Прибывшие на место происшествия сотрудники "скорой" и МЧС вытащили всех пострадавших, после чего их госпитализировали.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 65-летний рабочий скончался в отделении реанимации.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.