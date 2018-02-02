В алтайском селе люди два дня сидят без тепла из-за аварии на котельной

В ночь с 30 на 31 января 2018 года в селе Кусак Немецкого национального района произошел прорыв теплотрассы, из-за которого пришлось экстренно остановить котельную. В результате концевые участки теплотрасс перемерзли. Часть сети придется восстанавливать.
Сейчас специалисты МЧС подключают дома к отоплению. Котельная начала работать уже в 6 утра 2 февраля. Сейчас к централизованной системе отопления подключили 14 домов. Специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы.
Как сообщил "Катуни 24" начальник управления по ЖКХ Минстроя Алтайского края Андрей Голубцов, всего в Кусаке к теплоснабжению подключено 398 домов. Примерно 65% из них уже отапливаются. Проблемы жителей решаются подвозом угля для твердотопливных котлов, которые остались во многих домах. Тем, кто демонтировал котел после подключения к центральному теплоснабжению, помогают восстановить печное отопление.
Всего в работах участвуют 228 человек и 47 единиц техники.
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