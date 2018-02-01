Энергетики обещают снизить тарифы на тепло на 40% для десятков тысяч барнаульцев

Как сообщил Кузнецов, если под управление компании перейдут барнаульские котельные, то на 40% и более могут снизиться тарифы для потребителей, получающих сейчас тепло не от двух барнаульских ТЭЦ (речь идет, главным образом, о сегодняшней зоне ответственности МУП "Энергетик" - поселок Южный и часть Центрального района).

Для этого проекта СГК готова выделить порядка 3 млрд рублей.

По словам гендиректора компании, уже подготовлен план развития тепловой инфраструктуры Барнаула. Передача котельных и тепловых сетей, считают в СГК, существенно повысит надежность теплоснабжения и снизит нагрузку как на потребителей, так и на бюджет. Надежность теплоснабжения будет повышена за счет переключения на ТЭЦ более 90% нагрузок.

Кроме того, энергетики готовы подключать дома находящегося в центре города частного сектора к системе центрального отопления. С помощью этого улучшится экологическая ситуация в Барнауле, так как подключать предлагается именно те дома, что находятся в т.н. "яме" в историческом центре Барнаула, и отапливаются с помощью печей. Таким образом планируют улучшить комфорт более 900 семей.

В теплосетевое хозяйство Барнаула нужно инвестировать 5 млрд рублей, из которых более 0,55 млрд - в реконструкцию арендуемых у Барнаула центральных тепловых пунктов.

Руководство компании также решило взять под свое управление муниципальные тепловые активы Новоалтайска, что тоже должно снизить расходы бюджета, обеспечить надежное теплоснабжение потребителей при переключении части нагрузок на теплоснабжение от барнаульской ТЭЦ. На реализацию проекта планируют направить около 3 млрд рублей.

Ранее представители СГК сообщали: в Новоалтайск будет протянут трубопровод из Барнаула длиной около 12-15 километров - правда, оставался открытым вопрос, каким образом она "перепрыгнет" через Обь. Назывались два варианта: по старому мосту (это дешевле) или посредством строительства дюкера по дну реки (это дороже).