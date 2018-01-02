Под контроль СГК перейдет крупнейшая в Алтайском крае ТЭЦ

"Сибэко", согласно ее сайту, управляет четырьмя ТЭЦ в Новосибирске, а также станциями в Куйбышеве и Бийске. В то же время под управлением "Сибирской генерирующей компании" (СГК) — 12 ТЭЦ, четыре ГРЭС и одна газотурбинная станция.

Согласие на приобретение компанией "Кузбассэнерго", входящей в СГК, 100% голосующих акций "Сибэко", данное антимонопольной службой, действует только в совокупности с ее предписанием, датированным 29 декабря.

В предписании указано, что покупка акций может привести к ограничению конкуренции на оптовом рынке электроэнергии во второй зоне оптового рынка электроэнергии (мощности). В зоне сводного перетока "Алтай" доминирующее положение группы компаний, в которую входит "Кубзассэнерго", усилится.

В связи с этим ФАС потребовала, в частности, не допускать действий, приводящих к значительному повышению цен при торговле электроэнергией на оптовом рынке. Невыполнение предписания — основание для признания сделки недействительной.

Формально "Сибэко" (правопреемник "Новосибирскэнерго") стала владельцем "Бийскэнерго" в июле 2011 года. Однако под контроль группы RU-COM (считается, что она управляет "Сибэко") станция в Бийске перешла еще в 2006 году, когда у администрации края была выкуплена принадлежавшая региону доля "Бийскэнерго" в 25,5%.

Справка

Исполнительный директор по управлению "Бийскэнерго" Борис Мещеряков ранее сообщал, что в объеме выработки электроэнергии в Алтайском крае доля бийской ТЭЦ в 2016 году составила 34,5%, и это первое место в крае. По установленной мощности ТЭЦ Бийска самая крупная в регионе, она составляет около 33% от совокупной мощности всех станций региона. По тепловой мощности она занимает второе место в крае. Тепловая мощность бийской ТЭЦ в горячей воде составляет 911,5 Гкал в час, электрическая мощность 535 МВт. На станции работает около 1,2 тыс. человек.