Плата за вывоз мусора в Барнауле с 1 января 2018 года может вырасти в несколько раз

2 Как это скажется на наших кошельках?

Увеличится и плата за вывоз мусора для жильцов. Как стало известно депутату, гендиректор "Эко-Комплекса" Виктор Карл уже направил письмо с этой информацией руководителям мусоровывозящих компаний. Ворсин полагает, что пропорционально увеличится и плата жильцов за вывоз мусора.

Дмитрий Ворсин,

депутат Барнаульской гордумы (фракция ЛДПР):

— Если в прошлом месяце мы платили примерно 20 рублей с человека, то с января эта сумма может вырасти до 100 рублей. А теперь умножьте ее на количество членов вашей семьи.

Другой депутат БГД и директор управляющей компании "Город" Дмитрий Ильиных тоже считает, что увеличение платы граждан, увы, неизбежно. В противном случае мусоровывозящие компании просто будут работать в убыток. Или не смогут работать. "Вот так мы заканчиваем год экологии", - сказал Ильиных.