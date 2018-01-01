Плата за вывоз мусора в Барнауле с 1 января 2018 года может вырасти в несколько раз

Депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин обратился в прокуратуру и антимонопольную службу с просьбой проверить законность увеличения с 1 января тарифа на захоронение отходов на городском полигоне в 6,6 раз. Депутат полагает, что за этим последует такой же рост платежа за вывоз мусора в квитанциях барнаульцев. В краевом управлении по тарифам пояснили: тариф нельзя было не увеличить.
С 1 января увеличился предельный тариф на захоронение отходов на полигоне для компании "Эко-комплекс". По этой цене мусоровывозящие компании Барнаула "сдают" мусор на полигон.
Новый тариф (предельный) установлен 19 декабря решением управления края по госрегулированию цен и тарифов.
По словам Дмитрия Ворсина, он увеличился с 28,57 до 189,98 рублей за кубометр. То есть в 6,6 раз.
Увеличится и плата за вывоз мусора для жильцов. Как стало известно депутату, гендиректор "Эко-Комплекса" Виктор Карл уже направил письмо с этой информацией руководителям мусоровывозящих компаний. Ворсин полагает, что пропорционально увеличится и плата жильцов за вывоз мусора.
Дмитрий Ворсин,
депутат Барнаульской гордумы (фракция ЛДПР):
— Если в прошлом месяце мы платили примерно 20 рублей с человека, то с января эта сумма может вырасти до 100 рублей. А теперь умножьте ее на количество членов вашей семьи.
Другой депутат БГД и директор управляющей компании "Город" Дмитрий Ильиных тоже считает, что увеличение платы граждан, увы, неизбежно. В противном случае мусоровывозящие компании просто будут работать в убыток. Или не смогут работать. "Вот так мы заканчиваем год экологии", - сказал Ильиных.
Дмитрий Ворсин говорит, что раньше за негативное воздействие платили только предприятия, которые производили большой объем вредных производственных отходов - в основном IV класса опасности. Теперь же "экологический сбор" включили при расчете тарифа для "Эко-Комплекса".
В управлении по тарифам это подтвердили. И объяснили: этого требует федеральное законодательство.
Из ответа управления края по госрегулированию цен и тарифов:
— В структуру расходов, формирующих предельные тарифы на захоронение ТКО, согласно федеральному законодательству, впервые включена плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов.
В управлении по тарифам сказали, что ведомство не могло не учесть расходы "Эко-Комплекса" на оплаты негативного воздействия при расчете тарифа для "Эко-Комплекса".
Разъяснения на эту тему дает и правовая база "Гарант", согласно которым необходимость при расчете тарифа оператору должна быть учтена плата за негативное воздействие.Если не включить эту плату при расчете тарифа, у компании-оператора полигона не будет источника финансирования внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Но Дмитрий Ворсин не считает обоснованным "перекладывание" с предприятий-загрязнителей на граждан налоговой, по сути, нагрузки. Он обратился в краевое УФАС и прокуратуру с просьбой проверить законность решения тарифного ведомства. Сомнения в правомерности решения есть и у Дмитрия Ильиных — пока не заработала новая система обращения с коммунальными отходами.
А 28 декабря краевое тарифно ведомство внесло поправки в свое решение от 19 декабря - "для более полного учета интересов потребителей услуг полигонов" (решение №765). Теперь документ предусматривает дифференциацию тарифов по классам опасности отходов. В частности, по IV и V классу.
В размере тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов, установленного для "Эко-Комплекса", плата за негативное воздействие составляет: для отходов IV класса опасности 78,2%, для отходов V класса 10,3%.
При этом, по словам Ворсина, бытовые отходы чаще всего относятся к самому безопасному V классу, но на свалку их привозят вместе с прочими.
В управлении по тарифам говорят: если будет налажен раздельный сбор отходов, их сортировка и утилизация, то возможен рост доли отходов, размещаемых на полигоне по V классу. И это позволит снизить расходы жителей Барнаула на оплату услуг ЖКХ.
Справка
Ставки платы за негативное воздействие устанавливаются правительством РФ, пояснили в управлении по тарифам. Размер платы на 2018 год составляет для отходов IV класса экологической опасности – 663,2 рублей за тонну, отходов V класса - 17,3 рублей за тонну.
20% платежа за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в доходы федерального бюджета РФ, 40% - в доход бюджета региона, 40% - в доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов.