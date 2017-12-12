Что означают нормативы на ТКО и когда в Алтайском крае заработает новая система обращения с отходами

Зачем нужны нормативы накопления ТКО?

Чтобы понять, сколько денег надо на наведение порядка с отходами, нужно выяснить, сколько отходов в кубометрах производят разные лица. Это самый первый шаг.

И вот для этого в крае рассчитаны единые для региона нормативы: объем отходов в кубометрах на человека или на квадратный метр в месяц.

"Нормативы по ТКО будут являться основой выставления счетов", — сказал Сергей Родт, руководитель управления края по госрегулированию цен и тарифов.

Как рассчитали нормативы?

Расчетами занимался Институт водных и экологических проблем. В основе расчетов — измерения образования отходов в 30 муниципалитетах, рассказал Виктор Резников, помощник директора института.

19 октября большая часть нормативов утверждены решением управления края по госрегулированию цены и тарифов. Но в ближайшее время в этот документ внесут дополнения — не все города и районы предоставили всю информацию о накоплении у себя отходов, рассказали на общественном совете при управлении, состоявшемся в конце ноября.

Каковы сегодня рассчитывают плату за вывоз?

Для населения все просто: нормативы накопления твердых бытовых отходов (сейчас, заметьте, изменилось название) утверждены городами и районами давно. Например, сегодня каждый жилец многоквартирного дома в Барнауле производит 0,184 куба ТБО в месяц. Соответственно, норму умножают на цену и количество людей в квартире.

Один из экспертов отрасли рассказал altapress.ru, что во многих городах и районах края утверждены нормативы и для организаций. Но юрлица, имеющие контейнеры, оплачивали вывоз по факту: три контейнера заполнились — за три и платят. Нормативов для юрлиц придерживаются, когда организация (скажем, детсадик на первом этаже дома, арендатор офиса в здании и пр.) выбрасывала отходы в общий контейнер дома.

В чем "фишка" новой системы? Нормативы теперь разработаны и утверждены (по крайней мере, частично) единые для всего края и для разных категорий — населения, банков, офисов, магазинов, школ, детсадов, автомоек и т.п.

Для кого разработаны нормативы?

Население точно будет оплачивать услугу по нормативам. Уже утверждено, сколько будут платить многоквартирные жилые дома в Барнауле, а также многоквартирники и частные дома в других городах и в районах.

По индивидуальным жилым домам в Барнауле норматив предполагается скорректировать в ближайшее время. По расчетам ИВЭП, это будет 0,292 куба (сейчас, по словам директора компании "Эко-комплекс" Виктора Карла, 0,269 куба). Но у общественного совета это вызвало спор: "Почему такая разница между частными домами в Барнауле и, скажем, Косихе (0,292 и 0,121)?" Так что, возможно, над расчетами еще поработают.

Будет ли платить по нормативам организации? Один из экспертов пояснил: по нормативам они будут оплачивать услугу только там, где невозможно посчитать, сколько отходов она производит. "Заставить какую-то гостиницу, которая вывозит три контейнера, оплачивать четыре, невозможно", — говорит эксперт.

Кстати, в законе предусмотрена три возможности: по нормативам, по количеству и объему контейнеров и исходя из измерения массы отходов.

Многоквартирные дома в Барнауле — 0,180 кубов на человека

Многоквартирные дома на других территориях 0,121 кубов на человека

Банки 0,136 кубов на сотрудника

Административные учреждения, офисы 0,128 на сотрудника

Детсадик 0,029 кубов на одного ребенка

Продовольственный магазин 0,038 на кв. метр

Почта 0,046 кубов на кв. метр

Супермаркет 0,037на кв. метр

СТО, шиномонтажки, автомастерские 1,108 кубов машино-место

АЗС 0,677 кубов на одно машино-место.

Источник: Решение управления края по госрегулированию цен и тарифов №215 от 19 октября 2017 года.

Сколько будет стоить услуга для собственника отходов?

Это станет ясно, когда краевое управление по тарифам утвердит единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для регионального оператора по обращению с ТКО. Тариф умножат на норматив и на количество проживающих (или на квадратные метры), получится платеж.

Тариф этот предельный: больше нельзя, меньше можно. Надо иметь в виду: обращение с ТКО - коммунальная услуга. И она ограничена предельным индексом совокупной платы граждан — его принимают на федеральном уровне.

Когда утвердят тарифы региональному оператору?

Тариф утвердят только после того, как выберут регоператора ТКО. Реоператор представит свои тарифные предложения с экономическим обоснованием, пояснили в управлении.

Кроме того, управление по тарифам утвердит предельные тарифы для отдельных операторов (перевозчиков, сортировщиков, полигонов), с которыми регоператор заключит договора на конкретные услуги. Таких тарифов три: на обработку, обезвреживание и захоронение ТКО.

Кто такой региональный оператор ТКО?

Регоператор по обращению с ТКО — это организатор и координатор всей системы обращения с отходами в регионе, начиная от попадания его в контейнер и заканчивая переработкой и захоронением.

Его задача — выстроить логистику обращения с отходами в соответствии с территориальной схемой, принятой и утверждённой в крае 14 октября 2016 года.

Чем новая система отличатся от старой?

Раньше за организацию сбора и вывоза отходов отвечали администрации городов, районов и поселений. С задачей они не справлялись: в населенных пунктах сегодня вывозят силами спецорганизаций не более 40% отходов, указано в терсхеме обращения с ТКО.

К тому же решали муниципалитеты эту задачу в своих границах. А ведь это проблема межмуниципальная.

Когда по конкурсу выберут регоператора, ответственность за все, что происходит с твердыми отходами в крае, будет нести именно он. Статус регоператора дается минимум на 10 лет. Статус может получить и фирма из другого региона.

Как будет работать регоператор?

Регоператор заключит типовые, единые для всей России, договора со всеми собственниками отходов. С населением - через ТСЖ и УК, с юрлицами и предпринимателями — как сейчас. Со своей стороны, регоператор может заключить договора с операторами, которые этот мусор вывозят, перерабатывают, обезвреживают, захоранивают.

При этом эксперты утверждают, что регоператор должен дойти до каждой деревни и до каждой бабушки из частного сектора. Получается, платить за обращение с нашим мусором обяжут и частников, которые сегодня этому сопротивляются.

"Даже самая аккуратная, чистоплотная, красивенькая бабушка сегодня неизбежно создает бытовые отходы, которые нуждаются и в сортировке, и в переработке. Мы ее к этому подводим. Даже при наличии компостной ямы нельзя поместить туда пластик. Его надо у бабушки взять, переместить и т. д.", — сказал губернатор Александр Карлин на одной из недавних встреч с журналистами.

Что будет "бабушке" за то, что она такой договор заключать откажется? Возможно, будут штрафовать по статье 8.2 КоАП за несоблюдение требований по обращению с отходами (1-2 тыс. рублей для физлиц). Если она не будет оплачивать, ей начислят неустойку.

Справится ли один регоператор с такой работой в Алтайском крае?

По данным алтайского отделения Пенсионного фонда, в крае 62 тыс. работодателей и 53 тыс. ИП и фермеров (на 1 ноября). Можно предположить, что с каждым из них должны быть заключены договора. Населенных пунктов в крае 1598, если необходимо дойти до каждого, то работа по заключению договоров, а затем и отладка новой системы предстоит гигантская.

В схеме по обращению с отходами весь край разделен на семь зон: Алейская, Барнаульская, Бийская, Заринская, Каменская, Рубцовская и Славгородская. Поэтому в крае может быть выбрано по одному регоператору ТКО на каждую зону — то есть семь.

Будет ли выбран один или семь? "Мы еще не подошли к пониманию того, будем ли делать единого оператора по краю или мы проведем зонирование. Специалисты считают", — рассказал губернатор Александр Карлин в ходе одной из недавних встреч с журналистами.

Когда заработает новая система?

Не позднее 1 февраля 2018 года регионы обязаны разместить документацию об отборе регоператоров по обращению с ТКО на официальном сайте торгов torgi.gov.ru.

Не позднее 1 мая 2018 года регионы обязаны определить регоператоров.

До 1 июля 2018 года регоператор должен предоставить в управление по тарифам свои тарифные предложения.

Не позднее 1 января 2019 года новая система заработает.

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Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: