На Алтае 230 человек пытаются восстановить теплоснабжение замерзающего села

К 6 утра 3 февраля котельная в селе Кусак Немецкого национального района заработала в штатном режиме. Тепло уже подают в 23 жилых дома. Однако аварийно-восстановительные работы продолжаются. В них задействованы 230 человек и 47 единиц техники, сообщает МЧС России по Алтайскому краю.
Напомним, в ночь с 30 на 31 января 2018 года в селе Кусакпрорвало теплотрассу, из-за чего пришлось экстренно остановить котельную. В результате концевые участки теплотрасс перемерзли.
Всего в Кусаке к теплоснабжению подключено 398 домов. По состоянию на 2 февраля в 35% из них тепла не было. Жителям подвозят уголь для твердотопливных котлов, которые остались во многих домах. Тем, кто демонтировал котел после подключения к центральному теплоснабжению, помогают восстановить печное отопление.
Следователи выясняют причины произошедшего и дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за теплоснабжение.
По решению комиссии на восстановительные работы в селе выделили три миллиона рублей. Сейчас специалисты закупают необходимые материалы и оборудование. Восемь тонн труб уже направили в село.
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