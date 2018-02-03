На Алтае 230 человек пытаются восстановить теплоснабжение замерзающего села

Напомним, в ночь с 30 на 31 января 2018 года в селе Кусакпрорвало теплотрассу, из-за чего пришлось экстренно остановить котельную. В результате концевые участки теплотрасс перемерзли.

Всего в Кусаке к теплоснабжению подключено 398 домов. По состоянию на 2 февраля в 35% из них тепла не было. Жителям подвозят уголь для твердотопливных котлов, которые остались во многих домах. Тем, кто демонтировал котел после подключения к центральному теплоснабжению, помогают восстановить печное отопление.

Следователи выясняют причины произошедшего и дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за теплоснабжение.

По решению комиссии на восстановительные работы в селе выделили три миллиона рублей. Сейчас специалисты закупают необходимые материалы и оборудование. Восемь тонн труб уже направили в село.