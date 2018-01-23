В Славгороде произошел сбой в работе котельной

В Славгороде 23 января из-за неисправности одного из котлов снизилась температура теплоносителя на котельной №10, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В котельной произошел порыв подводящего трубопровода. Сейчас она работает на двух котлах №1 и №3. В ведомстве сообщили, что в городе нет угрозы размораживания системы теплоснабжения.
В 9 утра закончили ремонт подводящего трубопровода котла №2. До 12 дня планируют починить котел и восстановить его нормативный температурный режим. На месте ЧП работают 34 человека и 9 единиц техники.
Напомним, ранее в Славгороде из-за сбоя в системе теплоснабжения температура в учебных учреждениях снизилась до 12 градусов, в домах до 16. С 17 января в городе не работало большинство школ. Как выяснилось, всему виной оказался уголь со снегом.
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