В Славгороде произошел сбой в работе котельной

В котельной произошел порыв подводящего трубопровода. Сейчас она работает на двух котлах №1 и №3. В ведомстве сообщили, что в городе нет угрозы размораживания системы теплоснабжения.

В 9 утра закончили ремонт подводящего трубопровода котла №2. До 12 дня планируют починить котел и восстановить его нормативный температурный режим. На месте ЧП работают 34 человека и 9 единиц техники.

Напомним, ранее в Славгороде из-за сбоя в системе теплоснабжения температура в учебных учреждениях снизилась до 12 градусов, в домах до 16. С 17 января в городе не работало большинство школ. Как выяснилось, всему виной оказался уголь со снегом.