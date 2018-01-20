В Славгороде восстановили работу котельной после сбоя из-за угля со снегом

Как сообщили в министерстве образования, школьники, учащиеся во вторую смену, приступили к занятиям уже в пятницу. Во время ремонта котельной, в течение двух дней, ученики занимались дистанционно. С 20 января образовательные организации будут работать в штатном режиме согласно учебному расписанию.

В краевом минстройтрансе прокомментировали причины технологического сбоя в системе отопления Славгорода. По словам специалистов, ввиду погодных условий уголь, завозимый на городскую котельную №10, имел большой процент содержания снега, что привело к снижению температуры теплоносителя и нарушениям температурного графика работы котельной. Это обстоятельство привело к неравномерному горению угля в топке, и как следствие — температура в теплоносителе не поднималась.

17 января в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения объектов социальной сферы, Славгороду была выделена тысяча тонн угля из резервного запаса Алтайского края. Сейчас котельная работает в штатном режиме.

Проблемы с проведением отопительного сезона в Славгороде в этом году возникают не впервые. Напомним, в ноябре представитель собственника котельных — компании "АТС-Славгород" — заявил, что из-за ареста счетов и долгов муниципалитета запасы угля в городе на грани исчерпания, город может быть разморожен. После этого краевые власти взяли теплоснабжение Славгорода под прямой контроль. Но затем в компании вновь заявили, что системного решения проблем так и не было найдено, и запасы угля снова вот-вот закончатся.

В Министерстве образования и науки Алтайского края работают две горячие линии. По вопросу обеспечения необходимого температурного режима в образовательных организациях можно звонить в будни с 9 до 17 часов по телефонам 8 (3852) 29-44-07, 29-86-74, по вопросам обучения детей в дни с неблагоприятными погодными условиями — 8 (3852) 29-86-21.