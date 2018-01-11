В СГК рассказали, какая авария произошла в Рубцовске

Рубцовские энергетики при обходе тепловых сетей 10 января обнаружили повреждение на трубопроводе отопления диаметром 400 мм. Специалисты решили провести оперативный ремонт.

Во время работ теплоснабжение было ограничено в более чем 40 зданиях от улицы Калинина до Тихвинской. В течение 8 часов специалисты ремонтировали поврежденный участок трубопровода, протяженность которого 120 метров.

В работах участвовали четыре аварийных бригады и семь единиц специальной техники. К 23 часам того же дня подачу тепла восстановили. Об этом сообщили всем организациям, управляющим жильем. Также их предупредили, что нужно проверить внутридомовые системы отопления и устранить их завоздушенность.

Энергетики совместно с жилищными организациями провели проверку параметров теплоносителя на входе в каждый дом. Работу закончили в два часа ночи. Сегодня тепловая инспекция АО "РубТЭК" проводит дополнительный обход по домам, накануне попавшим под отключение, чтобы, если потребуется, оказать помощь в наладке систем.

Причины повреждения трубопровода специалисты связывают с коррозийным износом — тепловая сеть была смонтирована в 1992 году.