В СГК рассказали, какая авария произошла в Рубцовске

10 января из-за повреждения на магистральной тепловой сети были отключены от отопления дома в центре Рубцовска. В СГК сообщили подробности этого ЧП.
Рубцовские энергетики при обходе тепловых сетей 10 января обнаружили повреждение на трубопроводе отопления диаметром 400 мм. Специалисты решили провести оперативный ремонт.
Во время работ теплоснабжение было ограничено в более чем 40 зданиях от улицы Калинина до Тихвинской. В течение 8 часов специалисты ремонтировали поврежденный участок трубопровода, протяженность которого 120 метров.
В работах участвовали четыре аварийных бригады и семь единиц специальной техники. К 23 часам того же дня подачу тепла восстановили. Об этом сообщили всем организациям, управляющим жильем. Также их предупредили, что нужно проверить внутридомовые системы отопления и устранить их завоздушенность.
Энергетики совместно с жилищными организациями провели проверку параметров теплоносителя на входе в каждый дом. Работу закончили в два часа ночи. Сегодня тепловая инспекция АО "РубТЭК" проводит дополнительный обход по домам, накануне попавшим под отключение, чтобы, если потребуется, оказать помощь в наладке систем.
Причины повреждения трубопровода специалисты связывают с коррозийным износом — тепловая сеть была смонтирована в 1992 году.
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