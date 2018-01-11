В центре Рубцовска из-за аварии отключали отопление и воду

10 января из-за аварии на магистрали были отключены от отопления дома в центре Рубцовска. Как сообщили altapress.ru в городской "Службе 112", авария была устранена в одиннадцать вечера, однако в домах некоторых рубцовчан до сих пор холодные батареи.
Жители города начали жаловаться на отсутствия тепла в квартирах в девять вечера. Запись об этом появилась в сообществе "Беспредел нашего города-обратная сторона Рубцовска" в "Одноклассниках":
— Караул! Отключили отопление совсем! Живем в районе площади Ленина. Есть ли "братья по несчастью"? Или все с отоплением?
— Тракторная 152 холодно батареи чуть теплые.
— Батареи и были комнатной температуры. А отключили совсем после 18-ти часов.
— Октябрьская, 80, батареи ледяные. В квартире холодно.
— Комсомольская, 140, трубы ледяные!!!!
— Калинина, 24 трубы холодные и воды горячей нет!!!
Подобные записи шли и ночью, последняя (на момент публикации) появилась 11 января в 7:31. Мужчина пишет: "Калинина, 12 отопления нет!!! Со вчерашнего дня. Включен обогреватель!!!".
По данным диспетчера "Службы 112", авария произошла на магистрали возле рынка у дома № 86 по улице Комсомольской. От отопления на момент были отключены дома в центре Рубцовска от улицы Калинина до Тихвинской. Сейчас авария устранена, идет заполнение системы.
Было холодно на праздниках
10 января в мэрии Рубцовска на совещании по прохождению отопительного сезона первый заместитель главы города Владимир Пьянков заявил, что во время новогодних праздников в единую диспетчерскую службу города поступает много жалоб от рубцовчан на низкую температуру в квартирах. Директор АО "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" Максим Новов доложил, что Южные тепловой станции и котельные западного поселка работают в штатном режиме. В работе котлы № 2, 4, 7. Первый котел остановлен на плановое техническое обслуживание, третий - накануне был остановлен аварийно, ремонтные работы планируется завершить во второй половине дня 11 января. В связи с эти температурные параметры системы теплоснабжения были понижены, после завершения ремонтных работ котла, параметры будут вновь подняты до нормы. Запасы твердого топлива на складе – 20658 тонн, мазута – 884 тонны.
Там же на совещании директор МУП "Рубцовский водоканал" Евгений Зазнобин сообщил, что накануне произошел провал на канализационном коллекторе диаметром 1200 мм на улице Калинина.
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