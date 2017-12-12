"Или тепло в квартирах, или налоги". Собственник котельных на Алтае снова бьет тревогу

День "Икс"

К началу отопительного сезона у предприятия не было ни угля, ни денег на его закупку и расчеты с контрагентами, рассказывает Константин Вальтер, совладелец "АлтайТеплосервис-Славгород".

В сентябре операции по счету компании приостановили из-за долгов по налогам — решение приняла налоговая инспекция.

В ноябре ситуация дошла до крайности — уголь на складах должен был закончиться со дня на день. В дело вмешались краевые власти — в правительстве региона утверждали, что теплоснабжение Славгорода взяли под свой прямой контроль.

Благодаря оперативной поддержке со стороны Минстройтранса и лично министра Ивана Гилева, пояснил Вальтер, средства для погашения долга администрации Славгорода перед теплоснабжающей компанией изыскали. Компания закупила 17 тыс. тонн угля.

Но этого объема должно хватить лишь до 15 декабря. А операции по счету по-прежнему приостановлены.

"Отогреются в кабинетах"

Судя по заявлению совладельца компании, системного решения накопившихся проблем пока не так и не нашли. Поэтому сегодня он ставит вопрос так: "Тепло в городских квартирах или вовремя уплаченные налоги".

Константин Вальтер,

совладелец компании "АлтайТеплосервис":

— Дальнейшая поставка угля невозможна — все поступающие денежные средства списываются только на погашение долгов по зарплате и налогов по предприятию, а угольные предприятия для продолжения отгрузки угля требуют предоплату.

Вальтер говорит, что неоднократные переговоры с начальником межрайонной инспекции ФНС №9 о разблокировке счетов и оплате налогов по согласованному графику результатов не дали.

Константин Вальтер,

совладелец компании "АлтайТеплосервис":

— Мало того, налоговая угрожает запустить процедуру банкротства предприятия, которое всеми силами пытается не сорвать отопительный сезон и не заморозить город.

Он даже предположил, что проблемы отопления Славгорода мало волнуют руководство местной налоговой инспекции — ведь ее офис отапливает своя котельная и, стало быть, инспекторы "смогут отогреваться у себя в кабинетах перед возвращением в свои холодные квартиры". Впрочем, на сегодня город продолжает отапливаться.

"Не право, а обязанность"

Между тем в налоговой службе отрицают намерения обанкротить компанию.

Из ответа пресс-службы УФНС по Алтайскому краю:

— На сегодняшний день налоговый орган с заявлением о признании ООО "АТС-Славгород" несостоятельным (банкротом) в арбитражный суд не обращался.

Долг "АлтайТеплосервис-Славгород" по налогам и страховым взносам превышает 20 млн. рублей. Задолженность не является спорной или отсроченной, поэтому подлежит взысканию в соответствии с Налоговым кодексом РФ, констатируют в ФНС.

В июле и августе ФНС направила компании несколько требований об уплате долга (в том числе по страховым взносам за четвертый квартал 2016 года и текущего долга по налогам за второй квартал 2017 года).

Но они не были исполнены. В итоге в ФНС приняли решение взыскать все долги вместе с штрафными санкциями из средств на счетах налогоплательщика.

Из ответа пресс-службы УФНС по Алтайскому краю:

— Согласно законодательству, решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока. Это не право, а обязанность налогового органа, которая свободному трактованию не подлежит.

Списывается, но не все

В УФНС по Алтайскому краю говорят, что средства, поступающие на счет компании, направляются в первую очередь на выплату зарплаты ее персоналу, а не на погашение долга по налогам. С сентября, когда операции по счету приостановили, на уплату долга по налогам и сборам ушло лишь чуть более 2,5 млн рублей.

Уже в ноябре документы о взыскании долга передали в службу судебных приставов для взыскания задолженности за счет имущества компании-должника — ведь сумм на расчетном счете для его погашения недостаточно.

Обращайтесь

Что касается предоставления рассрочки, то в УФНС пояснили: предоставить ее отказались из-за того, что компания не подала все необходимые документы. Повторное обращение в инспекцию не поступило.

Кроме того, возможности рассрочки по уплате страховых взносов (долг около 6 млн рублей на 1 января 2017 года) на момент предоставления документов не было. Но она появилась с 14 ноября, когда вступил в силу Федеральный закон №323-ФЗ — и в УФНС порекомендовали учесть эту возможность.

Не оптимальный тариф

Причинами тяжелой ситуации "АлтайТеплосервис-Славгород", которая занимается теплоснабжением города и еще девяти окружающих сел, стали заниженные тарифы — они, как заявляют в компании, не покрывают затраты на производство. Из-за этого компания получила убытки в 35 млн рублей по итогам работы в 2015-2017 годах.

Для сравнения Константин Вальтер приводит другой свой объект — систему теплоснабжения Благовещенки. Там тариф на тепло (2066,89 рублей за гигакалорию) вполне покрывает затраты. За четыре года это позволило существенно обновить котельные райцентра.

Более того, компания финансирует и ведет строительство в Благовещенке трехэтажного 27-квартирного жилого дома для местных жителей. Стройка началась в ноябре, коробку планируют закончить к июню 2018-го.

Справка

Компания "АлтайТеплосервис-Славгород" приобрела котельные и тепловые сети самого Славгорода и сел Архангельское, Знаменка, Нововознесенка, Семеновка, Селекционное, Покровка, Пановка, Славгородское и поселка Бурсоль в августе 2016 года на аукционе, проведенном администрацией города, за 6,3 млн рублей. В аукционе участвовали две компания, "АТС-Славгород" предложила больше. Итоги аукциона подвела комиссия. Но в настоящий момент прокуратура Алтайского края требует признать договор купли-продажи недействительным.