В Змеиногорск из-за дефицита угля топливо перебрасывают из рубцовских запасов

К руководству СГК обратился за помощью глава муниципалитета Борис Афанасьев. Поставки угля из Рубцовска "Змеиногорскому теплосбыту" начались еще 17 ноября. Директор алтайского филиала СГК Сергей Лузанов заявил, что компания всегда откликается на призывы о помощи властей или коллег и считает это профессиональным долгом.

Как прокомментировали в СГК, нормативный запас угля в Рубцовске сегодня в 1,5 раза больше, чем необходимо. Всего в городе находится 20 тысяч тонн этого топлива. При этом поставки угля в Рубцовск идут бесперебойно.

Напомним, что региональное правительство взяло под контроль ситуацию с углем в другом алтайском городе — Славгороде. Здесь топливо выделено из резервов края. Как сообщал altapress.ru, ранее в Славгороде складывалась критическая ситуация с поставками топлива — город мог быть разморожен. Компания "АлтайТеплосервис-Славгород" получила убытки в 35 млн рублей, ее расчетный счет заблокирован, а администрация города должна ему 17 млн рублей. Угля на площадках компании оставалось до 26 ноября. Но ситуацию исправило вмешательство правительства региона.