На Алтае может быть разморожен целый город, заявил собственник котельных

Тариф на тепловую энергию (2195,48 рублей за гигакалорию), утвержденный для компании, не покрывает затрат на ее производство. По итогам работы в 2015-2017 годах "АлтайТеплосервис-Славгород" получил убытки в общей сложности 35 млн рублей, пояснил Константин Вальтер. Средства, которые должны были идти на реконструкцию котельного хозяйства, компания вынуждена была направлять на погашение убытков.

Директор "АлтайТеплосервис-Славгород" Ерлан Шарахметов пояснил также, что администрация Славгорода имеет перед компанией долг за теплоснабжение бюджетной сферы, на данный момент он составляет 17 млн рублей.

Между тем, угля на складе осталось до 26 ноября, а средств на его закупку у компании нет. Текущие платежи, которые поступают на счет, могли бы позволить оплатить поставку топлива — но сделать это невозможно: расчетный счет компании заблокирован по требованию налоговой службы, все операции по счету приостановлены из-за задолженности по налогам. Компания стоит на грани банкротства, а впереди отопительный сезон, говорит Константин Вальтер.

Попытка разблокировать

В компании пытались добиться разблокировки счета, но успеха не достигли.

Ерлан Шарахметов,

директор "АлтайТеплосервис-Славгород":

Работа предприятия имеет сезонный характер. Мы наработали определенное количество долгов по налогам, а расплатиться вовремя не смогли. С началом отопительного периода мы выходили на краевую налоговую службу с просьбой предоставить нам рассрочку на семь месяцев — на отопительный период. В этом случае мы могли бы гасить и накопленную задолженность, и текущие платежи по налогам.

По словам Ерлана Шарахметова, компания заполнила анкету в соответствии со ст. 64 НК (порядок предоставления отсрочки или рассрочки) и отправила полный в УФНС пакет документов. УФНС со своей стороны попросила предоставить либо банковскую гарантию, либо договор поручительства. Поручительство необходимо было предоставить на сумму 11 тыс. рублей при долге около 20 млн рублей. Собеседник altapress.ru заверил, что в ответе УФНС была указана именно эта сумма поручительства.

Ерлан Шарахметов,

директор "АлтайТеплосервис-Славгород":

Получить банковскую гарантию было бы дольше, поэтому наш контрагент выступил поручителем. В местной налоговой инспекции нам подсказали, как оформить договор поручительства, мы это сделали и предоставили договор. Но спустя недели три получили отказ от УФНС. Нам ответили, что договор не соответствует требованиям, хотя он был подписан в местной налоговой инспекции.

Собеседник altapress.ru пояснил, что оформление документов продолжится, но время уходит.

Ситуация критическая

Непосредственно в Славгороде, где живет около 30 тыс. человек, у компании восемь котельных (они обеспечивают теплом многоэтажные дома и примерно половину частного сектора), кроме того, еще девять работают в селах. Ситуацию собеседники altapress.ru называют критической: ведь от момента проплаты за уголь до его поставки проходит 7-10 дней.

Константин Вальтер сказал, что обратился с письмом к губернатору края Александру Карлину с просьбой помочь в разрешении ситуации.

А глава Славгорода Виктор Кинцель, к которому мы обратились за комментариями, разговаривать с корреспондентом altapress.ru не стал: услышав, что с ним беседует журналист, прервал соединение и больше трубку не брал.

Факт

Компания "Алтайтеплосервис" также занимается теплоснабжением Благовещенки. Константин Вальтер рассказал, что в этом райцентре тариф (2066,89 рублей за гигакалорию) покрывает затраты, и за четыре года это позволило обновить котельные. На четырех из девяти котельных прошла полная реконструкция с заменой котлов, насосов, ремонтом зданий и сетей. Запасов топлива на складах предприятия, по состоянию на 20 ноября, хватает до 1 февраля 2018 года.

В Славгороде компания изначально взяла имущество в аренду, но в 2016 году предприятие приобрело в собственность имущественный комплекс с инвестиционным обременением сроком на 10 лет, сообщали "Славгородские вести". Значительная часть котельных в Славгороде введена в 1980-1990-х годах, они имеют достаточно высокий уровень износа.