Жители алтайского райцентра пожаловались на холод в домах

В многоквартивных домах села Солонешного, подключенных к центральному отоплению, до сих пор холодно и сыро. Об этом пишут местные жители в жалобах, отправленных губернатору Алтайского края Александру Карлину, в прокуратуру и в жилинспекцию. Копии документов есть в распоряжении altapress.ru.
Первую жалобу жильцы семи домов на улицах Советская и Красноармейская отправили 7 ноября. В документе они пишут, что в их домах температура воздуха не поднимается выше 14-16 градусов. Это происходит с самого начала отопительного сезона, стартовавшего 10 октября. По словам заявителей, руководитель местного поставщика тепла — компании "ЖКХ" — на обращения граждан не реагирует.
10 ноября замерзающие отправили властям еще одну жалобу. В ней они сообщают, что на протяжении нескольких лет температура теплоносителя на входе в дома не превышает 45 градусов. Это могут подтвердить данные архивов теплосчетчиков, утверждают авторы письма. Обращения руководителю ЖКХ и администрацию района эффекта не приносят. По информации жильцов, кочегары топят не более 5-6 часов в сутки.
Собственники квартир просят властей проверить работу "ЖКХ" и принять необходимые меры, чтобы исправить ситуацию. Под каждой из жалоб поставили подписи около 30 жителей Солонешного.
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