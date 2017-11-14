Жители алтайского райцентра пожаловались на холод в домах

Первую жалобу жильцы семи домов на улицах Советская и Красноармейская отправили 7 ноября. В документе они пишут, что в их домах температура воздуха не поднимается выше 14-16 градусов. Это происходит с самого начала отопительного сезона, стартовавшего 10 октября. По словам заявителей, руководитель местного поставщика тепла — компании "ЖКХ" — на обращения граждан не реагирует.

10 ноября замерзающие отправили властям еще одну жалобу. В ней они сообщают, что на протяжении нескольких лет температура теплоносителя на входе в дома не превышает 45 градусов. Это могут подтвердить данные архивов теплосчетчиков, утверждают авторы письма. Обращения руководителю ЖКХ и администрацию района эффекта не приносят. По информации жильцов, кочегары топят не более 5-6 часов в сутки.

Собственники квартир просят властей проверить работу "ЖКХ" и принять необходимые меры, чтобы исправить ситуацию. Под каждой из жалоб поставили подписи около 30 жителей Солонешного.