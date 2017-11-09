Эксперты: долги россиян за отопление продолжают расти

По мнению экспертов, рост долга связан в первую очередь с задержкой передачи платежей, собранных у населения управляющими компаниями. Согласно статистике, наибольшими должниками являются Центральный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

По оценке российского правительства, за год уровень подготовки к осенне-зимнему сезону значительно вырос. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак на селекторном совещании с главами регионов по вопросам подготовки к отопительному сезону отметил, что число аварий по сравнению с прошлым периодом снизилось на 40%. По оценке Минстроя, почти 100% коммунальной инфраструктуры готово к зиме.