Эксперты: долги россиян за отопление продолжают расти

Долг за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы в ЖКХ достиг к 1 октября 184 млрд рублей, что почти на 13 млрд превышает соответствующий показатель прошлого года, пишут "Известия" со ссылкой на в Росстат.
По мнению экспертов, рост долга связан в первую очередь с задержкой передачи платежей, собранных у населения управляющими компаниями. Согласно статистике, наибольшими должниками являются Центральный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
По оценке российского правительства, за год уровень подготовки к осенне-зимнему сезону значительно вырос. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак на селекторном совещании с главами регионов по вопросам подготовки к отопительному сезону отметил, что число аварий по сравнению с прошлым периодом снизилось на 40%. По оценке Минстроя, почти 100% коммунальной инфраструктуры готово к зиме.
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