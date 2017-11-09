Эксперты: долги россиян за отопление продолжают расти

Сегодня, 09:26.
Жизнь

Долг за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы в ЖКХ достиг к 1 октября 184 млрд рублей, что почти на 13 млрд превышает соответствующий показатель прошлого года, пишут "Известия" со ссылкой на в Росстат.

Отопление.
Отопление. Фото: Открытые источники в интернете.

По мнению экспертов, рост долга связан в первую очередь с задержкой передачи платежей, собранных у населения управляющими компаниями. Согласно статистике, наибольшими должниками являются Центральный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

По оценке российского правительства, за год уровень подготовки к осенне-зимнему сезону значительно вырос. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак на селекторном совещании с главами регионов по вопросам подготовки к отопительному сезону отметил, что число аварий по сравнению с прошлым периодом снизилось на 40%. По оценке Минстроя, почти 100% коммунальной инфраструктуры готово к зиме.

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