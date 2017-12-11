Найден пожаловался в прокуратуру на каменских депутатов из-за их нежелания преодолевать ЧС

Краткое содержание

Чрезвычайно несговорчивые

В заявлении Алексей Найден сообщает, что в нему обратился глава Каменского района (администрация объединена с городской) Федор Найден (отец депутата). В документе говорится, что 31 октября в Камне-на-Оби создано МУП "Каменские теплосети". 27 ноября с предприятием заключили договор аренды муниципального теплового комплекса. Сейчас МУП является единственным тепло- и водоснабжающим предприятием города.

Найден-младший пишет, что администрация района дважды обращалась к депутатам с предложением внести поправки в бюджет, чтобы выделить деньги на формирование резервного запаса угля. 28 ноября каменские законодатели рассмотрели предложение о внесении 10 млн рублей на эти цели (их ожидали получить от МУП) и отклонили его. 1 декабря депутатов попросили еще раз внести 10 млн рублей — на этот раз средств краевого бюджетного кредита.

"Решение по данному вопросу депутатами до настоящего времени не принято, хотя вопросы обеспечения теплоснабжающего предприятия твердым топливом в условиях отопительного сезона и введения режима функционирования "чрезвычайная ситуация", должны приниматься безотлагательно, — говорится в обращении Алексея Найдена. — В устной форме депутатами было заявлено, что данные решения они принимать не намерены".

"Нам ничего не объясняют!"

По данным altapress.ru, решение блокируют депутаты, избранные от "Справедливой России". Василий Железовский, возглавляющий каменское отделение партии, объяснил причины. По его словам, власти города категорически не хотят общаться с депутатским корпусом.

Василий Железовский,

депутат АКЗС, руководитель каменского отделения партии "Справедливая Россия":

— Я бы не вмешивал сюда политику. Каменские депутаты не меньше обеспокоены ситуацией с теплоснабжением города, чем администрация. Мы с весны интересовались у Найдена, как оно будет осуществляться, кто будет отапливать? Он привел инвесторов, которые запросили огромный тариф. Конечно, мы не согласились! У нас есть небольшое предприятие, которое успешно работает с тарифом в 1,3 тыс. рублей за гигакалорию, а эти запросили больше 3 тыс. А теперь нам опять ничего не объясняют, просто кидают документы и говорят — подписывайте. Сам глава не считает нужным прийти и обсудить этот вопрос.

По мнению Железовского, город тем не менее не замерзнет: "Есть губернатор, правительство, они не позволят".

Могут появиться жертвы

Между тем, в обращении в прокуратуру Алексей Найден пишет, что "эффективная работа теплоснабжающей организации возможна лишь при экономически обоснованном тарифе на предоставляемые услуги". По его словам, даже самые элементарные математические подсчеты показывают, что предприятие не способно работать без убытков при существующем тарифе – 1786 рублей за Гкалл. Отказ депутатов повышать тариф он считает безосновательным.

Из обращения Алексея Найдена в прокуратуру:

"Считаю, что отдельные депутаты намеренно бойкотируют принятие жизненно важных для города решений. Данная позиция связана с непониманием депутатами своего статуса как представителей населения, свидетельствует о злоупотреблении депутатами своими полномочиями, стремлении самоутвердиться и повысить свой авторитет за счет создания конфликта с администрацией района".

По мнению Найдена, остановка работы котельных при отрицательных температурах воздуха может привести к массовому выходу из строя инженерных сетей и котлов. "Более того, данная ситуация может повлечь за собой нарушение условий жизнедеятельности людей, ущерб здоровью людей и человеческие жертвы, особенно в числе для малозащищенных категорий людей", — драматизирует он.

Найден просит прокуратуру принять меры прокурорского реагирования, дать оценку действиям депутатов и местного прокурора.

Напомним, ранее в город пытался зайти инвестор из Новосибирской области — компания "Теплосервис". Ей передали в аренду имущество, предприятие набирало сотрудников. Однако в начале октября стало известно, что инвестор свернул свои планы, не успев толком заработать, так как городское депутаты отказались повышать тариф на тепло. Федор Найден тогда комментировал ситуацию эмоционально.

Федор Найден,

глава Каменского района:

— У нас не хватает денег, чтобы рассчитаться за свет. Где деньги брать? В бюджете? Городской бюджет Камня-на-Оби — 85 млн рублей. А все наши котельные имеют убытки в 140 млн. Куда депутаты смотрят? Меня обвиняют, что люди не в состоянии платить. А в Крутихинском районе в состоянии?

Политическую остроту ситуации придает тот факт, что Алексей Найден изначально был избран в АКЗС от партии "Справедливая Россия", да и его отца на пост главы Каменского района по сути привели эсэры, выигравшие на выборах большинство мест в городском и районном парламентах. Но позже Алексей Найден перешел во фракцию "Единая Россия", как и часть местных депутатов.

Справка

Потребители тепла и воды, поставляемых МУП — это население, 26 детсадов, 28 школ, 41 образовательное и 55 медицинских учреждений. Более 90% жителей Камня используют центральное отопление и водоснабжение. Протяженность инженерных сетей составляет более 70 км. Все котельные работают на угле.