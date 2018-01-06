Люди в алтайском селе замерзают в домах, власти пеняют на изношенность оборудования

По слова жительницы села, предпринимателя Альбины Глушковой, проблемы с отоплением в Корболихе начали с самого начала осенне-зимнего периода. Ремонтировать сети начали только в сентябре, а тепло постепенно давали в течение октября, запустив окончательно только к концу месяца. "Но тепла мы, можно сказать, не видели", - говорит она.

Альбина Глушкова,

жительница села Корболиха:

Я брала у людей выписки по теплосчетчикам - в декабре температура теплоносителя на поднималась выше 45 градусов. А в морозы в конце декабря - первых числах января падала до 31 градуса. В домах было по 9-12 градусов. Мы включаем по 2-3 обогревателя - представьте, какое это энергонапряжение. И все равно пластиковые окна, например, у меня в доме промерзли, снег на стеклах.

По словам Глушковой, в селе примерно половина населения подключена к централизованному отоплению.

Жители звонили и на краевую "горячую линию", и на районную, обращались в МЧС.

3 января состоялась встреча жителей с главой района Николаем Кавериным, руководителем теплоснабжающей компании Владимиром Лопатиным.

Альбина Глушкова,

жительница села Корболиха:

Нам говорят, что старое оборудование котельной выходит из строя. Обещают, что построят новую модульную. Но эти разговоры ведутся уже не первый год.

Тем временем глава Корболихинского сельсовета Олег Купцов рассказал altapress.ru, что проблемы с оборудованием на котельной действительно есть. Серия поломок на фоне уже второй волны морозов и привела к проблемам с теплоснабжением. Но власти, по его словам, не пускают ситуацию на самотек.

Главная проблема, объясняет Купцов, - во вспомогательном оборудовании котельной. Она была построена в 1975 году, но обновлялась. Так, сами котлы здесь новые: одному год, второму - три года. Однако постоянно дают сбой то транспортер, то дробилка, то так называемый ПМЗ (механический забрасыватель топлива). Последний заменили в этом году, но он стал давать сбои почти сразу. Кроме того, в селе разветвленные ветхие теплосети протяженностью около 15 километров. В этом году удалось отремонтировать 600 метров в центральной части тепла, на это потратили 14 млн рублей.

Олег Купцов,

глава Корболихинского сельсовета:

И это нужно иметь в виду, что программа, по которой велся ремонт, вообще-то должна была заработать у нас только в 2018 году. Но глава района, наверно, раз 10, не меньше, ездил в Барнаул, просил хотя бы часть средств выделить в 2017 году. Подключался и наш краевой депутат Александр Алексеевич Романенко (председатель краевого парламента, в его округ входит и Третьяковский район - прим. ред.).

В целом на реконструкцию теплового комплекса села собираются потратить более 100 млн рублей, сообщил Купцов, в том числе - на строительство новой модульной котельной.

По словам Альбины Глушковой, в домах немного потеплело только последние два дня. Но 6 января на котельной опять "полетел" ПМЗ, поэтому батареи могут вновь остыть.

С углем в Корболихе проблем нет, сообщил Купцов. Топливо подвозится по мере необходимости: на площадке около котельной оно не хранится из-за риска воровства. Уже в Новом году в район отправлены 15 вагонов с углем.

Ранее altapress.ru рассказывал, что в Корболихе в ноябре без тепла из-за аварии оставались ДК, ФАП и пять домов. Позже повреждение устранили.