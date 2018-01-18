В школах и жилых домах алтайского города температура снизилась до 12-16 градусов

В школьных классах температура - всего 12 градусов. В домах - 16, люди спят одетыми, сообщает жительница города Олеся Щапова. При этом основные морозы - крещенские — еще впереди. И. о. главы города Владимир Татиевский, комментируя ситуацию депутату АКЗС Евгении Боровиковой, объяснил: из-за бурана "уголь на площадках забило снегом".

Владимир Татиевский,

и.о. главы Славгорода:

Конечно, котельные отреагировали на это, и произошло небольшое снижение температуры. Население почувствовало, но не критично. Но в одной котельной № 10, кроме этого момента, вышли из строя несколько котлов. Побежали, так скажем. Пришлось их притушить и заварить – сами понимаете, сварщик не полезет в раскаленную топку.

Владимир Татиевский сказал, что уже 19 января три школы и три детских сада, которые отапливаются этой котельной, начнут работу.

Напомним, в ноябре представитель собственника котельных - компании "АТС-Славгород" - заявил, что из-за ареста счетов и долгов муниципалитета запасы угля в городе на грани исчерпания, город может быть разморожен. После этого краевые власти взяли теплоснабжение Славгорода под прямой контроль.

Но затем в компании вновь заявили, что системного решения проблем так и не было найдено, и запасы угля снова вот-вот закончатся.



