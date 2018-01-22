До -41: где в Алтайском крае было морознее всего

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, теплее всего в 10 утра понедельника было в районе Бийска и райцентра Зональное: всего -33 градуса.

-35 градусов на это время наблюдалось в Алейске, Белокурихе и Солонешном.

На градус ниже отмечалось в Рубцовске.

-37 было отмечено в Барнауле.

38 градусов мороза было в Камне-на-Оби, а -39 градусов — в Славгороде.

-40 синоптики зафиксировали в Волчихе и Заринске.

А холоднее всего было в 10:00 в Тальменке, здесь столбик термометра опустился до -41 градуса.

По данным синоптиков в Алтайском крае до 28 января будут аномально низкие температуры: -35...-40 градусов, а в отдельных территориях ожидается понижение температуры до -43...-48 градусов.