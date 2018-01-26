Жители крупного алтайского райцентра жалуются на холод в домах

По ее словам, ситуация связана не только с морозами: в квартирах холодно с начала зимы. Женщина утверждает, что местная администрация не объясняет, почему температура в домах и соцобъектах ниже нормативов.

Наталья Белан,

жительница Шипуново:

— К главе района на прием не попасть, он избегает общения с людьми. В местной газете никакой информации нет. В коммунальной компании нам сказали, что администрация якобы не смогла вовремя подготовить необходимый запас угля. Проблема с теплом актуальна не только для Шипуново, но и для всего района.

В Минстройтрансе Алтайского края cообщили, что по состоянию на 25 января запас угля на котельных Шипуновского района составляет 0,26 тыс. тонны. В ведомстве добавили: чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций администрации района с начала отопительного периода выделили 2,8 тыс. тонн угля из резервного запаса Алтайского края.

По данным Минстройтранса, на шипуновской котельной "СХТ" 23 января произошел сбой, но ее работоспособность восстановили в тот же день. В котельной установили новый котел, специалисты монтируют вспомогательное оборудование. Ожидается, что котел запустят в работу до 5 февраля.

Пресс-служба Минстройтранса Алтайского края:

— Кратковременные снижения параметров теплоснабжения связаны с переключением на новое оборудование, а также устранением технических неисправностей старого оборудования.

Справка

Чтобы обеспечить устойчивую и эффективную работу жилищно-коммунального хозяйства Шипуновского района по краевой адресной инвестиционной программе запланирован ремонт 13 котельных, в том числе 5 котельных райцентре (три из них уже капитально отремонтировали). Также в планах ремонт 2,2 км тепловых сетей. Этим по муниципальному контракту на 31 млн рублей будет заниматься компания "Райагропромстрой".