Жители крупного алтайского райцентра жалуются на холод в домах

В Шипуново температура в квартирах и частных домах, отапливаемых от котельных, держится на уровне 13-16 градусов, а в школе вынуждены сокращать уроки. Об этом редакции altapress.ru сообщила местная жительница Наталья Белан.
По ее словам, ситуация связана не только с морозами: в квартирах холодно с начала зимы. Женщина утверждает, что местная администрация не объясняет, почему температура в домах и соцобъектах ниже нормативов.
Наталья Белан,
жительница Шипуново:
— К главе района на прием не попасть, он избегает общения с людьми. В местной газете никакой информации нет. В коммунальной компании нам сказали, что администрация якобы не смогла вовремя подготовить необходимый запас угля. Проблема с теплом актуальна не только для Шипуново, но и для всего района.
В Минстройтрансе Алтайского края cообщили, что по состоянию на 25 января запас угля на котельных Шипуновского района составляет 0,26 тыс. тонны. В ведомстве добавили: чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций администрации района с начала отопительного периода выделили 2,8 тыс. тонн угля из резервного запаса Алтайского края.
По данным Минстройтранса, на шипуновской котельной "СХТ" 23 января произошел сбой, но ее работоспособность восстановили в тот же день. В котельной установили новый котел, специалисты монтируют вспомогательное оборудование. Ожидается, что котел запустят в работу до 5 февраля.
Пресс-служба Минстройтранса Алтайского края:
— Кратковременные снижения параметров теплоснабжения связаны с переключением на новое оборудование, а также устранением технических неисправностей старого оборудования.
Справка
Чтобы обеспечить устойчивую и эффективную работу жилищно-коммунального хозяйства Шипуновского района по краевой адресной инвестиционной программе запланирован ремонт 13 котельных, в том числе 5 котельных райцентре (три из них уже капитально отремонтировали). Также в планах ремонт 2,2 км тепловых сетей. Этим по муниципальному контракту на 31 млн рублей будет заниматься компания "Райагропромстрой".
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