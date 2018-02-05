Почему разморозили теплотрассу в алтайском селе Кусак

Пятый день в Немецком районе Алтайского края спасают жителей села Кусак, где ночью 31 января произошла авария на теплотрассе. Из-за этого пришлось в экстренном порядке остановить работу местной котельной, что привело к перемерзанию части тепломагистрали. Дома и социальные объекты остались без отопления. Работы по ликвидации последствий аварии ведутся до сих пор. Altapress.ru узнал у официальных лиц, почему случилось это ЧП.
Что произошло
О том, что именно произошло в Кусаке, рассказал министра строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. Он пояснил, что в селе произошли две аварии на сетях. Вторая — недалеко от котельной. В результате из системы пришлось слить всю воду.
После устранения и запуска системы обнаружилось: некоторые участки перемерзают. Причем после восстановления одних участков проблемы возникали на других, приходилось вновь перекрывать подачу теплоносителя по одной из улиц (их в Кусаке четыре, скала министр) и снова восстанавливать проблемные участки.
Как пояснил министр, тепло в дома жителей села от магистральной сети поступает по тонким полипропиленовых трубам (он даже назвал их шлангами). Проходят они по воздуху и местами изоляция у них никудышная — они-то и перемерзали.
Иван Гилев,
министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края:
— С такой системой теплоснабжения я бы без печки не заходил в зиму.
Почему в селе ветхие теплосети
Система центрального теплоснабжения появилась в Кусаке еще в советское время. Она принадлежала местному колхозу имени Энгельса.
В начале 2000-х годов на его базе было образовано фермерское хозяйство. Позже его продали владельцам агрохолдинга "Изумрудная страна" — судьба его хорошо известна: в 2012 году "Россельхозбанк" перестал его перекредитовывать, из-за чего почти весь этот обширный бизнес рухнул.
По словам главы Немецкого района Эдуарда Винтера, все это время собственники не предпринимали мер по поддержанию теплосетей в должном состоянии. В результате, как говорит глава района, сети здесь изношены на 90%. Между тем, от центрального отопления запитаны порядка 370 из 500 кусакских домов, привел сведения Иван Гилев.
Чрезвычайная изношенность проложенных над землей сетей плюс аномальные холода — вот что стало причиной аварии. Как сообщил altapress.ru источник в правительстве региона, из-за сильных морозов происходили подвижки на грунте, если бы сети в Кусаке были бы в лучшем состоянии, порыв бы не случился.
Из-за того, что в селе "дырявые" сети, происходят большие теплопотери - не удивительно, что здесь довольно высокий для населения тариф и, соответственно, долги за отопление. Отопление села убыточное. По словам главы района, убытки составляют порядка 9 млн рублей в год, по данным Ивана Гилева, в 2017 году убыток составил 12 млн рублей.
Почему сети не отремонтировали
В управление системой отопления в Кусаке районным властям пришлось вмешаться в рамках ЧС еще зимой 2012 года, когда сельхозпредприятие "Изумрудной страны" из-за проблем агрохолдинга не смогло отапливать село.
Котельную тогда передали местному МУПу. Местные власти ее отремонтировали (и она во время январской аварии не пострадала, проблемы были именно на сетях) и с тех пор отвечали за отопление села. Но на ремонт пришедших практически в полную негодность теплотрасс денег не было.
Когда во всех домах будет тепло
На устранении последствий аварии трудятся несколько аварийно-восстановительных бригад. На помощь кусакцам приехали специалисты не только из Немецкого района. Здесь трудятся и барнаульцы, и каменцы, славгородцы, яровчане, жители Бурлы и других территорий края. А оперативный штаб возглавил замминистра строительства, транспорта, ЖКХ края Андрей Голубцов, тоже выехавший на место.
Всего на ремонтных работах задействовано более 250 человек и около 50 единиц техники. Бригады, которые восстанавливают тепломагистраль, отогревают подводки к домам, помогают установить обогревательные системы в те дома, где не было печей. К теплосети их смогут подключить только летом.
Руководство района организовало экстренный подвоз топлива к тем домам, где, надеясь на центральное отопление, не запасли на зиму ни угля, ни дров. Были организованы два места временного пребывания на 700 с лишним мест - правда, они не были востребованы. Администрация раздала кусакцам 40 электрообогревателей.
Что там происходит сегодня? Социальные объекты уже подключены к центральному отоплению. Сейчас идет работа именно с частными домами, часть из них тоже уже отапливаются, но количество меняется из-за новых порывов. По словам Эдуарда Винтера, если население будет помогать аварийным бригадам, то в оставшихся домах, возможно, будет тепло уже на этой неделе.
Иван Гилев же пояснил, что в местную больницу возвращают больных (температура там соответствует нормативной). А обучение школьников возобновится, вероятнее всего, 6 февраля.
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