Как на Алтае спасали замерзающих жителей из села Кусак

В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru. В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru. В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru. В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru. В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru. В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru. В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru. В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru. В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru. В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru. В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru. В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru. В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru. В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru. В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru. В селе Кусак из-за коммунальной аварии разморозилась теплотрасса. Фото: опубликовано на nzd22.ru.

Власти постепенно устраняют последствия аварии. За минувшие сутки удалось утеплить теплотрассу на одном километре тепломагистрали и заменили 50 м. Также в воскресенье отогрели 250 м труб, подводящих тепло от общей магистрали к домам. В домах, где нет печного отопления, монтируют новые печки.

Новый котел для пенсионерки

Газета Немецкого района "Новое время" рассказывает, как бригада Всероссийского добровольного пожарного общества из Славгорода установила современный котел в жилище пенсионерки Надежды Саврасовой, которая живет в доме с девятилетней внучкой.

Эту семью, пишет издание, сразу же взяли под особую опеку: здесь очень быстро поставили новый котел, который был запущен в семь вечера 4 февраля. Пожилая женщина впервые видит подобную технику и еще плохо разбирается в ее работе. Но в доме у нее уже тепло.

Другие пострадавшие от размораживания теплосети жители Кусака получают помощь от своих соседей. Надежде Саврасовой в обращении с новым котлом поможет живущий рядом мужчина. Так как у женщины нет запаса угля (дом отапливался через систему центрального отопления), она уже договорилась с местным предпринимателем, который пообещал подвести ей топливо в понедельник.

Как борются с аварией

4 февраля, как сообщают местные журналисты, в кусакских школе и детском саду температура поднялась до +18 градусов. За сутки до этого аварийные бригады утеплили 1800 м теплотрассы, заменили 50 м и отогрели 250 м подводов к 6 домам. На восстановительные работы краевой бюджет выдели три миллиона рублей. В работах задействованы более 200 человек и более 50 единиц техники.

Некоторые жители самостоятельно пытаются отогреть перемерзшие "подводки" к домам. Другим помогают аварийные бригады. Но быстро справиться со всеми последствиями аварии не получается.

Часть домов в селе Кусак отрезали от центрального отопления. В этих жилищах, по словам главы района Эдуарда Винтера, не будет отопления до лета. Владельцам этих домов поставят те же котлы отопления, один из которых установили Надежде Саврасовой, пишет "Новое время". Части жителей села, у которых не было своего запаса топлива, пытаются организовать экстренный подвоз угля.

Прямая речь

Алексей Рыбников,

житель села Кусак:

— Я проживаю по адресу ул. Энгельса, дом 92, у меня нет ни печи, ни отопления в данный момент. Сегодня ночью мне привезли павловский котел, правда, пока в нулевой комплектации. Я готов сам установить печь, но проблема вот в чем. Сегодня с утра я обошел все магазины в селе, которые могут хоть что-то предложить по моему запросу. Но, предприниматели, увы, еще пока не готовы к такой ситуации. В продаже нет того, что сейчас будет пользоваться повышенным спросом, это – насосы?дымоходы, баки-расширители.

Людмила Шилкина,

житель села Кусак:

— Спасаемся обогревателем. Дома 9 градусов тепла. Мы согласны на все — и на временные трубы, подающие тепло в дом, и на установку павловского котла. Хотя, если нас смогут отогреть, никакой павловский котел нам не нужен будет, пусть его отдадут тем, кому он, действительно, нужен.

Село без тепла. Как это было

Некоторые жители села делятся в социальных сетях видеороликами, в которых показывают весь тот ужас, с которым они столкнулись в первые дни после аварии.

Публикация от ВАСИЛИЙ КРАСНОБОКОВ (@mma_vk) Фев 3, 2018 at 1:44 PST

Ннр##Кусак Публикация от ANASTASIA (@anastasia_______6) Фев 2, 2018 at 4:12 PST

Напомним, что ранее в селе Кусак действовало обанкротившееся ныне предприятие "Изумрудная страна", которое занималось здесь разведением скота. Котельная также числилась ранее за "Изумрудной страной". В селе уже были перебои с отоплением. Так в 2012 году собственник (ООО "Кусакское", входившее в агроассоциацию "Изумрудная страна") не смог довести отопительный сезон до конца, пишет "Банкфакс". В 2013 году МУП "МТК" Немецкого национального района заключило с собственником договор о безвозмездном пользовании котельной вплоть до 2021 года, но передача котельной проходила с трудом.