Алтайский фотограф сняла уникальное природное явление

— Глория — радужный ореол, который наблюдается в горах или на облаках, расположенных прямо перед наблюдателем или ниже него, в точке, прямо противоположной источнику света. В моём случае совпали все условия: я в горах над облаками.

Чтобы увидеть это, наблюдатель должен находиться на горе или высоко в небе (я во время съёмки — на вертолёте), перед ним туман или облака, а за его спиной - источник света (Солнце или Луна). Радужный венец (круг или несколько кругов ) на облаке вокруг тени наблюдателя - фантастически красивое явление. Внутри венца находится голубоватое кольцо, снаружи — красноватое, далее кольца могут повторяться с меньшей интенсивностью, с радужным переходом в цветах.