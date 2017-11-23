В Горном Алтае 22 ноября увидели редкие волнистые облака Асператус, сообщает Светлана Казина на своей странице в vk.com. Такие облака в природе встречаются крайне редко.
На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака. Фото: Светлана Казина.
На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака. Фото: Светлана Казина.
На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака. Фото: Светлана Казина.
На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака. Фото: Светлана Казина.
На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака. Фото: Светлана Казина.
Такие многосложные облака располагаются одновременно в двух слоях атмосферы и образуют различные причудливые формы.
Сообщается, что это явление природы образуется лишь в районе гор и холмов.
Справка
Облака asperitas имеют ярко выраженные волнистые структуры в нижней части, что в сочетании с неоднородной толщиной и освещением придает им устрашающий вид.
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