На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака

Сегодня, 14:52.
Жизнь

В Горном Алтае 22 ноября увидели редкие волнистые облака Асператус, сообщает Светлана Казина на своей странице в vk.com. Такие облака в природе встречаются крайне редко.

На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака. Фото: Светлана Казина.
На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака. Фото: Светлана Казина.
На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака. Фото: Светлана Казина.
На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака. Фото: Светлана Казина.
На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака. Фото: Светлана Казина.

Такие многосложные облака располагаются одновременно в двух слоях атмосферы и образуют различные причудливые формы.

Сообщается, что это явление природы образуется лишь в районе гор и холмов.

Справка

Облака asperitas имеют ярко выраженные волнистые структуры в нижней части, что в сочетании с неоднородной толщиной и освещением придает им устрашающий вид.

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