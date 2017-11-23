На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака. Фото: Светлана Казина. На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака. Фото: Светлана Казина. На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака. Фото: Светлана Казина. На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака. Фото: Светлана Казина. На Алтае сфотографировали редкие зловещие облака. Фото: Светлана Казина.

Такие многосложные облака располагаются одновременно в двух слоях атмосферы и образуют различные причудливые формы.

Сообщается, что это явление природы образуется лишь в районе гор и холмов.

Справка

Облака asperitas имеют ярко выраженные волнистые структуры в нижней части, что в сочетании с неоднородной толщиной и освещением придает им устрашающий вид.