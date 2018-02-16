Уроки выживания: почему родителям так сложно уберечь ребенка от беды

Анастасия Корягина, корреспондент altapress.ru.

Может быть, мальчику и не устраивали регулярные инструктажи о том, как себя вести. Мало кому родители в подробностях рассказывают о правилах поведения на льду — разве что в тех случаях, когда детям приходится постоянно ходить через реку. Обычно ограничиваются жестким приказом не лазить где попало.

Детей учат, как переходить дорогу, как вести себя с незнакомцами, а летом — еще и правилам купания. Но это не панацея, потому что ребенок из любопытства может сотворить такое, что взрослым и не снилось. Даже если знает, что так делать нельзя.

Я выросла в селе, поэтому мои знания ПДД ограничивались правилом: переходя дорогу, посмотри сначала налево, потом направо. То, что машина может сбить, было понятно каждому ребенку из моей компании. Но это не мешало нам играть в игру наподобие "беги или умри". Только мы не просто перебегали дорогу, мы ложились на трассу перед движущимся автомобилем. Нужно было вскочить и убежать, когда машина подъедет на максимально близкое расстояние. Кто пролежал дольше, тот самый крутой.

Мы лазили по заброшенным стройкам, разводили костры в неположенных местах, без спроса и без взрослых бегали на речку, плавали на плотах во время паводка, дразнили местных сумасшедших, которые потом бегали за нами с палками, — словом, делали почти все из того, что запрещали родители в целях безопасности. А уж про мальчиков и говорить нечего. Большинство мужчин в нашей стране, кажется, вообще случайно доросли до совершеннолетия.

Даже самые примерные дети иногда делают то, что нельзя. Я лично доставала весной из Чумыша свою воспитанную в строгости подругу. Она упала в реку во время того, как мы прыгали по льдинам. Ее спасла синтепоновая куртка, близость к берегу и моя реакция. А третья девочка, зачинщица этой игры, от шока просто впала в ступор.

Ребенка не спасут родительские запреты и паранойя по поводу его безопасности. И не факт, что в критической ситуации ему помогут другие дети.

В МЧС считают, что предотвратить трагедии с детьми вполне возможно. Нужно только "находить доступные и понятные формы профилактики происшествий с учетом возраста и особенностей развития ребенка". Этот совет они дают педагогам. А что делать родителям?

Конечно, рассказывать о правилах поведения в разных ситуациях надо обязательно. Хорошо, если это будет происходить в игровой форме, с примерами, в том числе личными, с дискуссиями и в атмосфере доверия. Важно научить человека не только уметь спасаться самому, но и помогать другим. И делать это надо не к 12 годам, а с того момента, как он научился связно говорить. Не стоит перекладывать обязанность по защите ребенка от разных напастей на учителя ОБЖ.

А пользователям соцсетей хотелось бы пожелать побольше терпимости. Не стоит забывать, что все мы когда-то были любопытными, бесстрашными, непослушными детьми.