Переломы таза и позвоночника: музыканты группы "Пикник" попали в страшное ДТП

Музыканты "Пикник" попали в ДТП. Фото: vk.com/act54. Музыканты "Пикник" попали в ДТП. Фото: vk.com/act54. Музыканты "Пикник" попали в ДТП. Фото: vk.com/act54. Музыканты "Пикник" попали в ДТП. Фото: vk.com/act54.

По данным областного управления МВД, на 50 километре трассы Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума столкнулись микроавтобус с музыкантами Volkswagen, "КамАЗ" и Honda CR-V. Водитель последней, согласно предварительной версии, выехал на полосу встречного движения, что и привело к ДТП.



В аварии пострадали семь человек, шесть из них находились в микроавтобусе, который съехал в кювет. Участников "Пикника" госпитализированы в больницу города Гусь-Хрустальный.



По информации "Известий", барабанщик рок-группы Леонид Кирнос получил в ДТП перелом позвоночника, у вокалиста Эдмунда Шклярского диагностировали черепно-мозговую травму и закрытый перелом костей таза. Директор коллектива Владимир Сафронов получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский отделались ушибами.



Медики оценивают состояние музыкантов как стабильное средней степени тяжести, в то же время их жизни ничего не угрожает. По факту ДТП проводится проверка.