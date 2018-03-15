Количество смертей и травм на железных дорогах Алтайского края превысило критический уровень

Последняя авария произошла 18 февраля на регулируемом переезде у станции Штабка. Тогда водитель на "Ладе Калине" проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с поездом. Жертв удалось избежать. Ранее сообщалось, что поезд въехал в "Газель", которая выехала на пути, игнорируя звуковые и световые сигналы.

В "РЖД" также тревожатся по поводу роста непроизводственного травматизма. За 2017 год в ДТП, произошедших в зоне движения поездов, травмировались 22 человека, из них 15 погибли.

В 2018 году в крае зафиксировано четыре случая непроизводственного травматизма, в результате которых погибли три человека и один получил тяжелые травмы. В основном это происходит, когда люди ходят по путям в неустановленных местах перед приближающимся поездом, игнорируют пешеходные мосты и переходы. В качестве причин также называются состояние алкогольного опьянения, попытки суицида, нахождение на путях в наушниках, разговоры по мобильному телефону.

Буквально в ночь на 8 марта в Каменском районе поезд сбил мужчину, который шел вдоль путей. Человек погиб.