Количество смертей и травм на железных дорогах Алтайского края превысило критический уровень

На Западно-Сибирской железной дороге (филиала "РЖД") считают ситуацию с безопасностью движения на железнодорожных переездах в Алтайском крае критической. С начала 2018 года произошло уже три ДТП, за весь 2017 год из случилось только пять, сообщает Политсиб.ру.
Последняя авария произошла 18 февраля на регулируемом переезде у станции Штабка. Тогда водитель на "Ладе Калине" проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с поездом. Жертв удалось избежать. Ранее сообщалось, что поезд въехал в "Газель", которая выехала на пути, игнорируя звуковые и световые сигналы.
В "РЖД" также тревожатся по поводу роста непроизводственного травматизма. За 2017 год в ДТП, произошедших в зоне движения поездов, травмировались 22 человека, из них 15 погибли.
В 2018 году в крае зафиксировано четыре случая непроизводственного травматизма, в результате которых погибли три человека и один получил тяжелые травмы. В основном это происходит, когда люди ходят по путям в неустановленных местах перед приближающимся поездом, игнорируют пешеходные мосты и переходы. В качестве причин также называются состояние алкогольного опьянения, попытки суицида, нахождение на путях в наушниках, разговоры по мобильному телефону.
Буквально в ночь на 8 марта в Каменском районе поезд сбил мужчину, который шел вдоль путей. Человек погиб.
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