В Алтайском крае поезд переехал 91-летнего мужчину.

В Камне-на-Оби 30 ноября на путях обнаружили труп мужчины, который попал под поезд, пишут "Каменские известия".
Пострадавшего обнаружили около 9 утра на путях в районе второго железнодорожного переезда (599 км). Пенсионер попал под поезд.
По словам дежурного станции, машинист, заметив на путях человека, просигналил и экстренно затормозил.
На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства трагедии уточняются. По предварительной информации, 91-летний мужчина говорил о желании покончить с собой.
Ранее altapress.ru писал, что 18 ноября на железнодорожной насыпи в Камне-на-Оби ребенок добровольно лег на рельсы перед приближавшимся поездом. Тяжелый состав переехал его. По одной из версий, 12-летний мальчик мог сделать это на спор.
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