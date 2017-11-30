В Алтайском крае поезд переехал 91-летнего мужчину.

Пострадавшего обнаружили около 9 утра на путях в районе второго железнодорожного переезда (599 км). Пенсионер попал под поезд.

По словам дежурного станции, машинист, заметив на путях человека, просигналил и экстренно затормозил.

На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства трагедии уточняются. По предварительной информации, 91-летний мужчина говорил о желании покончить с собой.

Ранее altapress.ru писал, что 18 ноября на железнодорожной насыпи в Камне-на-Оби ребенок добровольно лег на рельсы перед приближавшимся поездом. Тяжелый состав переехал его. По одной из версий, 12-летний мальчик мог сделать это на спор.