Родители погибшего под поездом алтайского мальчика рассказали свою версию случившегося

Трагедия случилась в 9 часов 53 минуты 18 ноября. По мнению следствия, ребенок добровольно лег на рельсы перед приближавшимся поездом. Тяжелый состав переехал его, фактически расчленив пополам. По одной из версий, мальчик мог это сделать на спор.

Погибший Антон учился в 6 классе местного лицея №5, занимался боксом в спортивном клубе "Ринг". Помимо него, у семьи Штерц еще трое сыновей: 19-ти, 6-ти и 2-х лет. Антон, по словам родителей, был трудолюбивым и смелым мальчиком: всегда помогал по хозяйству, а однажды даже спас брата на пожаре.

"Антон вынес из горящего дома маленького Артемку, который страдает астмой и мог задохнуться, — рассказывают Оксана и Роман Штерцы. — Старший спасовал, а Антон нет. И после того случая его словно начало "переклинивать". Он мог ночью выйти в чем был на улицу и даже уйти далеко от дома, лунатил. Объяснить свои действия потом не мог. Мы пытались его лечить, "выливать" испуг. Но со временем как-то все прошло само. И мы успокоились. Учился нормально. Нигде не болтался, по дому и по хозяйству очень помогал. Причем сам. Ответственный был".

16 ноября Антона Штерца задержали сотрудники полиции вместе с его 15-летним знакомым. Мальчики были в состоянии сильного опьянения. "Скорая" доставила ребят в детское отделение больницы. Обоим оказали медпомощь. К ночи пациенты уже были в стабильно легком состоянии, а утром мама забрала Антона домой.

До 2015 года семья Штерц состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних из-за старшего сына Александра, который совершал правонарушения. Сейчас он находится в колонии.

Евгения Гордиенко,

председатель комиссии ПДН Камня-на-Оби:

В июне 2015 года семью с учета сняли. Штерц пользуются мерами социальной поддержки. Жилищно-бытовые условия хорошие. В доме аккуратно, чисто, дети ухожены. Вопросов к этой семье у нас не было до этих событий. По факту обнаружения Антона в нетрезвом виде мы планировали пригласить его и родителей на заседание 22 ноября. Ставить их на учет причин не было. Просто профилактическая беседа.

В начальной школе Антон, по словам руководства гимназии, иногда убегал из дома, не ночевал, случалось, что и уроки пропускал. Учителя считали, что родители недостаточно контролировали сына. В 2015 году даже попался на краже велосипеда. Педагоги не исключают, что он оказался под влиянием старшего брата, который законопослушностью не отличался. Но потом мальчик переменился. Подтянул учебу, уроки без уважительной причины не пропускал. С сентября 2017 года был зачислен в школу олимпийского резерва по боксу.

Тренер мальчика, Игорь Шагов, был ему еще и крестным отцом. Гибель ребенка стала для него трагедией.

Игорь Шагов,

тренер спортивного клуба "Ринг":

Сразу было видно — очень одаренный пацан. И голова светлая. В бою мог вовремя сориентироваться, ключик подобрать к любому сопернику. За 20 лет моей работы здесь таких единицы были. В декабре он должен был ехать в Москву на Всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова. Этот турнир имеет статус отборочного в сборную России. И у Антона были хорошие шансы.

"Я не верю, что он сознательно лег на рельсы, — говорит его мама Оксана. — Предполагаю, что организм еще не оправился от последствий отравления. И его просто переклинило, он не понимал, что делает, зачем идет на железную дорогу. Лежать на рельсах, потом встать, опять лечь перед самым поездом в здравом уме наш Антон не мог".

В субботу утром мальчик встал, позавтракал, помог маме по хозяйству.

Оксана Штерц,

мама Антона:

Я ему сказала, чтобы сильно не утруждался, просто выгнал телят и шел собираться в школу. Он только спросил меня: "А что я скажу там? Ведь все уже знают". Я ему ответила, чтобы ни на кого не обращал внимания, сказал, что просто был в больнице, без подробностей. Пока делами занимались, я его как-то на несколько минут выпустила из виду. А он как был в калошах и рабочей одежде, в которой управляться ходил, оказывается, ушел на железную дорогу. А ведь он никогда бы дальше сарая в такой одежде не пошел!

Следственный отдел Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка "в целях установления объективной и полной картины произошедшего". Следователям предстоит выяснить, сам ли мальчик это сделал, либо его кто-то довел до самоубийства.