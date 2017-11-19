Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика под поездом в Камне-на-Оби

Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте возбудил уголовное дело в связи с гибелью 12-летнего мальчика под поездом в Камне-на-Оби, сообщает ведомство.
Напомним, утром 18 ноября на железнодорожной насыпи в Камне-на-Оби ребенок добровольно лег на рельсы перед приближавшимся поездом. Тяжелый состав переехал его. По одной из версий, мальчик мог это сделать на спор.
Уголовное дело возбуждено "в целях установления объективной и полной картины произошедшего", сообщают следователи. Сейчас они допрашивают членов локомотивной бригады поезда, близких родственников ребенка, его друзей, изучают отношения мальчика в семье, учебном заведении.
Ребенок учился в 6 классе лицея № 5, занимался боксом в спортивном клубе "Ринг". Накануне его выписали из больницы.
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