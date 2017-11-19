Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика под поездом в Камне-на-Оби

Напомним, утром 18 ноября на железнодорожной насыпи в Камне-на-Оби ребенок добровольно лег на рельсы перед приближавшимся поездом. Тяжелый состав переехал его. По одной из версий, мальчик мог это сделать на спор.

Уголовное дело возбуждено "в целях установления объективной и полной картины произошедшего", сообщают следователи. Сейчас они допрашивают членов локомотивной бригады поезда, близких родственников ребенка, его друзей, изучают отношения мальчика в семье, учебном заведении.

Ребенок учился в 6 классе лицея № 5, занимался боксом в спортивном клубе "Ринг". Накануне его выписали из больницы.