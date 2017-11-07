Рабочие из Бийска остались без еды в отдаленном таежном поселке под Хабаровском

Бригада рабочих из Бийска, которую наняла хабаровская компания СУ-38 для работ на железнодорожных путях, осталась в отдаленном таежном поселке без денег и еды, сообщает REGNUM.
Бригада из Бийска три месяца работала в Ванинском районе Хабаровского края. Там мужчины меняли шпалы и рельсы на железной дороге в районе отдаленного поселка Кенада. Населенный пункт находится глубоко в тайге.
Рабочих наняла компания "Глобус Тур". Мужчины рассказали, что ее директор Денис Осипов сейчас не отвечает на звонки.
Александр Беседин, один из рабочих, сообщил, что им нечего есть. Чтобы хоть как-то заработать, мужчины накололи машину дров. За это они получили 1000 рублей и пакет картошки. Кроме того, в доме, где живет бригада, разморожена система отопления. Чтобы согреться, вместо дров рабочие используют куски забора.
Глава Ванинского района Александр Наумов сообщил, что если ситуация не разрешится до утра 7 ноября, то он обратится в МЧС и прокуратуру.
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