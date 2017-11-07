Рабочие из Бийска остались без еды в отдаленном таежном поселке под Хабаровском

Бригада из Бийска три месяца работала в Ванинском районе Хабаровского края. Там мужчины меняли шпалы и рельсы на железной дороге в районе отдаленного поселка Кенада. Населенный пункт находится глубоко в тайге.

Рабочих наняла компания "Глобус Тур". Мужчины рассказали, что ее директор Денис Осипов сейчас не отвечает на звонки.

Александр Беседин, один из рабочих, сообщил, что им нечего есть. Чтобы хоть как-то заработать, мужчины накололи машину дров. За это они получили 1000 рублей и пакет картошки. Кроме того, в доме, где живет бригада, разморожена система отопления. Чтобы согреться, вместо дров рабочие используют куски забора.

Глава Ванинского района Александр Наумов сообщил, что если ситуация не разрешится до утра 7 ноября, то он обратится в МЧС и прокуратуру.