В Алтайском крае поезд насмерть сбил мужчину

В ночь на 8 марта в Каменском районе поезд сбил человека, пишут "Каменские известия".
Инцидент произошел в 4 км от разъезда Родина в 0:32. Житель Камня-на-Оби шел по обочине железнодорожного пути в сторону города. На 627 км его нагнал поезд, который двигался в попутном направлении. 45-летний мужчина попал под габариты подвижного состава. От полученных травм он скончался на месте.
Подробности инцидента устанавливает следственный комитет на транспорте. Неизвестно, что погибший делал в том районе. Ближайший крупный населенный пункт — село Аллак, находится в 9 км от места происшествия.
Напомним, 5 марта в Камне-на-Оби товарный поезд сошел с рельсов, разрушил кирпичную стену гаража и смял стоявший на пути промышленный тепловоз. Кроме того, 30 ноября в городе на путях обнаружили труп мужчины, который попал под поезд.
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