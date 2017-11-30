Появились снимки с места трагедии, где поезд сбил 91-летнего алтайского пенсионера. 18+

В Камне-на-Оби 30 ноября на путях обнаружили труп мужчины, который попал под поезд, пишут "Каменские известия". По данным следствия, мужчина был болен и давно говорил о самоубийстве.

Появились снимки с места трагедии, где поезд сбил 91-летнего пенсионера. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Появились снимки с места трагедии, где поезд сбил 91-летнего пенсионера. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Появились снимки с места трагедии, где поезд сбил 91-летнего пенсионера. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Появились снимки с места трагедии, где поезд сбил 91-летнего пенсионера. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Появились снимки с места трагедии, где поезд сбил 91-летнего пенсионера. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Появились снимки с места трагедии, где поезд сбил 91-летнего пенсионера. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Появились снимки с места трагедии, где поезд сбил 91-летнего пенсионера. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Появились снимки с места трагедии, где поезд сбил 91-летнего пенсионера. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Altapress.ru писал, что пострадавшего обнаружили около 9 утра на путях в районе второго железнодорожного переезда (599 км). По словам дежурного станции, машинист, заметив на путях человека, просигналил и экстренно затормозил. На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства трагедии уточняются.