В Алтайском крае грузовой поезд смял автомобиль

Как говорится в сообщении, водитель автотранспорта в нарушение правил дорожного движения проигнорировал запрещающие сигналы световой и звуковой сигнализации и выехал на пути.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Водитель успел выбраться из машины, в ДТП никто не пострадал. Повреждений железнодорожной инфраструктуры нет. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.