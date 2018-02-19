В Алтайском крае грузовой поезд смял автомобиль

Сегодня, 08:38.
Происшествия

ДТП случилось на переезде алтайской станции Штабка. Водитель выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с грузовым поездом, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Железная дорога зимой.
Железная дорога зимой. Фото: Лидия Соколова. altapress.ru

Как говорится в сообщении, водитель автотранспорта в нарушение правил дорожного движения проигнорировал запрещающие сигналы световой и звуковой сигнализации и выехал на пути.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Водитель успел выбраться из машины, в ДТП никто не пострадал. Повреждений железнодорожной инфраструктуры нет. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.

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