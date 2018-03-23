Известному актеру из сериала "Сваты" сделали срочную операцию

Ведущему актеру Московского театра сатиры стало плохо еще 18 марта. Добронравов жаловался на онемение конечностей и ухудшение речи. Его госпитализировали в московскую больницу. Там ему и была сделана срочная операция на сердце, пишет "Утро.ру".

Ближайшие спектакли с участием Добронравова отменены.

Он до сих пор находится в больнице, но состояние его уже стабильное, поясняли ранее коллеги актера. Худрук театра сатиры Александр Ширвиндт ранее заявил, что 31 марта актер планирует выйти из больницы, а 1 апреля — уже появиться на сцене, пишет ura.ru.