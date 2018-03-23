Известному актеру из сериала "Сваты" сделали срочную операцию

Звезде сериала "Сваты" Федору Добронравову сделали операцию. Выяснилось, что артист был ранее госпитализирован с инсультом.
Ведущему актеру Московского театра сатиры стало плохо еще 18 марта. Добронравов жаловался на онемение конечностей и ухудшение речи. Его госпитализировали в московскую больницу. Там ему и была сделана срочная операция на сердце, пишет "Утро.ру".
Ближайшие спектакли с участием Добронравова отменены.
Он до сих пор находится в больнице, но состояние его уже стабильное, поясняли ранее коллеги актера. Худрук театра сатиры Александр Ширвиндт ранее заявил, что 31 марта актер планирует выйти из больницы, а 1 апреля — уже появиться на сцене, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.