Netflix составил список фильмов, запрещенных по политическим причинам

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал список фильмов, которые были запрещены в разных странах по требованиям властей, пишут «Известия».

За пять лет, с 2015 по 2020 годы, таких фильмов было девять.

Пять из них были запрещены к показу в Сингапуре: это были «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе, «Последнее похмелье» бразильской комик-группы Porta dos Fundos и три сериала, связанных с темой наркотиков.

Во Вьетнаме с показа был снят фильм Кубрика «Цельнометаллическая оболочка», в Германии — фильм ужасов «Ночь живых мертвецов».

В Саудовской Аравии цензуре подвергся один из эпизодов шоу «Патриотический Акт с Хасаном Минхаджем», где прозвучала критика в адрес политики Эр-Рияда, а новозеландцы не смогли посмотреть документальный фильм «Мост» о многочисленных самоубийствах на мосту в Сан-Франциско.