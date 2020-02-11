Барнаулец Евгений Бедарев снял семейную мелодраму о настоящих романтиках

Алтайский сценарист и продюсер Евгений Бедарев создал новый фильм «Счастье в конверте». Одну из главных ролей сыграла девушка, подарившая свой голос Серсее из «Игры престолов», а сведением звука занимался обладатель четырех «Оскаров» Джеф Фостер.

«Счастье в конверте» — это три новеллы, в которых обычное письмо меняет все.

Первая история рассказывает о двух фронтовых друзьях, которые живут по соседству на Черноморском побережье. Внезапно один из них выигрывает в конкурсе путевку на кругосветное путешествие. Это событие меняет размеренную жизнь стариков.

Вторая новелла повествует о работнице железнодорожного вокзала, которая встречает на перроне странную пожилую женщину с билетом в руках.

В последней истории мальчик написал письмо Деду Морозу, который не может не исполнить его заветное желание.

«В фильме есть некая квинтэссенция общечеловеческих ценностей — добра, дружбы, верности, чувства долга и, самое главное — вера в мечту. То есть то, что, к сожалению, давным-давно забыто в нашем современном кинематографе. Нам хочется, чтобы люди, придя в кинотеатр, могли вместе радоваться и грустить, смеяться и плакать», — рассказал Евгений Бедарев.

Режиссером фильма стала актриса, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Светлана Суханова.

На большие экране фильм «Счастье в конверте» выйдет в марте. Но жители нескольких городов, в том числе Барнаула, смогут побывать на премьере раньше. Авторы киноленты отправились в большой тур по стране, от Владивостока до Воронежа.

В краевой столице картину земляка можно будет увидеть 19 февраля в кинотеатре «Мир».