Стало известно, какой фильм получил «Оскар-2020»

Впервые на премии «Оскар» приз за лучший фильм года и лучший иностранный фильм получила одна и та же картина. Победителем в этих номинациях стала южнокорейская трагикомедия «Паразиты». Ее режиссер Пон Джун-хо также получил статуэтку за «Лучшего режиссера», сообщает «Кинопоиск».

Фильм «Паразиты» повествует о семье корейцев, которые вынуждены жить в сыром полуподвале, воровать и перебиваться случайными заработками. Но однажды их друг просит подменить его и поработать репетитором в богатой семье. Главный герой, попадая в шикарный особняк, производит положительное впечатление на хозяйку и задумывает трудоустроить в этот же дом сестру.

Премию за лучшую роль получили Хоакин Феникс («Джокер») и Рене Зеллвегер («Джуди»).

Брэд Питт завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в… Голливуде». Награду за женскую роль второго плана забрала Лора Дерн, сыгравшая в картине «Брачная история».

Лучшим полнометражным анимационным фильмом стала «История игрушек 4».

Приз за лучшую операторскую работу получил Роджер Дикинс («1917»).

Лучшим композитором стала Хильдур Гуднадоуттир, написавшая музыку к фильму «Джокер».

Премию за лучший оригинальный сценарий также получил фильм «Паразиты». За адаптированный сценарий статуэтку взяла картина «Кролик Джоджо» новозеландца Тайка Вайтити.

Трагикомедия «Кролик Джоджо», повествующая об одиноком немецком мальчике, который сначала дружит с воображаемым Адольфом Гитлером, а потом разочаровывается в Третьем рейхе, в прошлом году не получил прокатное удостоверение в России и не был показан в кинотеатрах.