Стартовали съемки нового «Бэтмена» с героем вампирской саги Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз сообщил в своем аккаунте в Twitter о старте съемок нового фильма про супергероя Бэтмена, которого сыграет популярный актер Роберт Паттинсон, сообщает «Кинопоиск».

Режиссер опубликовал фото «хлопушки», на которой написано, что в первый день съемок они начали снимать 17-ю сцену.

В новом фильме расскажут о становлении легендарного супергероя, у которого нет никаких сверхспособностей.

Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник в исполнении Пола Дано, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Также в фильме появятся Женщина-Кошка (Зои Кравиц), Пингвин (Колин Фаррелл), Альфред Пенниуорт (Энди Серкис), комиссар Готэма Горден (Джеффри Райт), пишет «Российская газета».

Новость о том, что Роберт Паттинсон сыграет ключевого персонажа комиксов, поклонниками супергеройского кино была принята неоднозначно. Многие до сих пор ассоциируют его с романтическим героем саги о вампирах «Сумерки», хотя после этой роли актер давно пробует свои силы в малобюджетных авторских фильмах.

Последний из них — черно-белый хоррор «Маяк» Роберта Эггерса. Там Паттинсон сыграл нового помощника смотрителя маяка, который приехал работать на окутанный мистикой остров.

Премьера «Бэтмена» назначена на июнь 2021 года.