В сети появилось первое видео со съемок «Отряда самоубийц 2»

Очевидцы уже успели тайком снять процесс съемок фильма. На видео видно, как массовка разбегается в разные стороны, после чего в кадр входят Марго Робби в образе Харли Квинн, британский актер Идрис Эльба (Линчеватель), Давид Дастмалчян (Человек-в-Горошек) и Даниэла Мелшиор (женская версия Крысолова).
@JamesGunn's #TheSuicideSquad set video from @C3Calito feauturing @MargotRobbie's #HarleyQuinn @idriselba and more pic.twitter.com/wfHdbJPkth— DC Movie News (@DCMovieNews2) February 14, 2020
Продюсер фильма Питер Сафран заявил, что сиквел будет полной перезагрузкой первого фильма, а не его продолжением.
Премьера «Отряда самоубийц 2» запланирована на август 2021 года.
Напомним, что первый фильм вышел в 2016 году, получил «Оскар» за лучшие прически и грим. Однако не сыскал особой симпатии у кинокритиков и зрителей. По сюжету ФБР собирает команду из опасных преступников и отправляют на задание, где они выполняют роль пушечного мяса.