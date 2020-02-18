В сети появилось первое видео со съемок «Отряда самоубийц 2»

В Twitter появилось первое видео со съемочной площадки фильма «Отряд самоубийц 2». В нем будут сниматься новые герои. Проект покинули Джаред Лето (Джокер), Уилл Смит (Дэдшот), Кара Делевинь (Чародейка) и другие актеры, пишут РИА Новости.

Очевидцы уже успели тайком снять процесс съемок фильма. На видео видно, как массовка разбегается в разные стороны, после чего в кадр входят Марго Робби в образе Харли Квинн, британский актер Идрис Эльба (Линчеватель), Давид Дастмалчян (Человек-в-Горошек) и Даниэла Мелшиор (женская версия Крысолова).

Продюсер фильма Питер Сафран заявил, что сиквел будет полной перезагрузкой первого фильма, а не его продолжением.

Премьера «Отряда самоубийц 2» запланирована на август 2021 года.

Напомним, что первый фильм вышел в 2016 году, получил «Оскар» за лучшие прически и грим. Однако не сыскал особой симпатии у кинокритиков и зрителей. По сюжету ФБР собирает команду из опасных преступников и отправляют на задание, где они выполняют роль пушечного мяса.