Россияне составили список любимых мелодрам 21 века

Ко Дню святого Валентина проект Кино Mail.ru изучил все фильмы в жанре мелодрамы, выпущенные с 2000 года по настоящее время, и составил список лучших картин, сообщают РИА Новости. Самой любимой среди них оказалась «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс.

«Дневник памяти» снят по одноименному роману американского писателя Николаса Спаркса. Он повествует об отношениях парня из бедной семьи и дочери богатых аристократов, которых сначала разлучают родители, затем Вторая Мировая. Спустя много лет они все-таки возобновили отношения.

В тройку лидеров также вошли «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Великий Гэтсби». В рейтинг также попали «Виноваты звезды», «Спеши любить», «Амели», «Кейт и Лео», «Дневник Бриджит Джонс» и другие.

Лучшей российской мелодрамой XXI века россияне признали «Аритмию» Бориса Хлебникова. В списке также есть ленты «Приходи на меня посмотреть» Михаила Аграновича и Олега Янковского, «Благословите женщину» Станислава Говорухина, «Неадекватные люди» Романа Каримова.